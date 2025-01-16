Команда Трампа вступает в права: кто из сторонников Украины первым потерял должность

Недавно переизбравшийся на пост спикера Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии Майк Джонсон отстранил Майка Тернера от должности председателя постоянного комитета Палаты представителей по вопросам разведки, заявив, что хочет дать группе "свежий старт" в новом Конгрессе и с новым президентом. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico", со ссылкой на информированных собеседников.

Конгресс США. Фото из открытых источников

Ссылаясь на собеседников СМИ отмечает, что Джонсон назвал Трампа причиной смещения, когда спикер встретился с Тернером 15 января вечером.

Тернер в свою очередь сказал CBS News, что Джонсон назвал причиной своего решения "беспокойство из Мар-а-Лаго".

В комментарии журналистам Джонсон заявил, что "это решение Палаты представителей", сместив внимание с Трампа.

"Это не решение президента Трампа, это решение Палаты представителей", – заверил он и добавил, что это решение "не было оскорблением" для Тернера, который "доблестно действовал в трудное время в сложных обстоятельствах".

Впервые назначенный тогдашним лидером республиканцев Кевином Маккарти на пост главы комитета в 2022 году, Тернер нажил себе врагов среди MAGA ("Make America Great Again") из-за своего отношения к ключевым вопросам разведки.

Он также был откровенным сторонником финансирования Украины и других "ястребиных" позиций в вопросах национальной безопасности.

Представитель Коннектикута Джим Хаймс, главный демократ в комитете по вопросам разведки, выступил перед журналистами вскоре после того, как появилась эта новость.

"У меня сейчас холод по спине, потому что это полностью изменит динамику надзора", – сказал он.

В среду Тернер опубликовал краткое заявление, в котором подтвердил, что покидает комитет.

"Под моим руководством мы восстановили целостность Комитета и вернули его миссию к основному фокусу национальной безопасности. Угроза со стороны наших противников реальна и требует серьезного обсуждения", – подытожил он.

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