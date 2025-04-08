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Марьян Ощановский
Командующий силами НАТО в Европе генерал армии США Кристофер Каволи заявил, что необходимо сохранить текущее военное присутствие американских военных в Европе без изменений.
США могут забрать свою армию из Европы. Фото из открытых источников
Американский генерал заявил об этом после сообщений, что Пентагон рассматривает возможность вывода 10 тысяч военнослужащих из Восточной Европы.
Переговоры о сокращении американского военного контингента в Румынии и Польше проходят на фоне попыток президента США Дональда Трампа убедить кремлевского диктатора Владимира Путина согласиться на прекращение огня в Украине.
Генерал армии США заявил, что сокращение численности американских войск в Европе увеличит время, необходимое для ответа на действия противника. Многое, по его словам, зависит от того, какие именно силы будут выведены и какие действия будут необходимы для противодействия России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия РФ планирует нарастить наступательный потенциал и вести активные боевые действия до поздней осени. "Это косвенное свидетельство того, какие задачи получают командиры в войсках РФ. В целом логический анализ ситуации указывает на такой сценарий, поскольку боевые действия на поле боя никоим образом не отражаются на каких-то мирных переговорах. Война продолжается по своим законам и сценариям", — сообщил военнослужащий ВСУ.
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