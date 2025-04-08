Командующий силами НАТО в Европе генерал армии США Кристофер Каволи заявил, что необходимо сохранить текущее военное присутствие американских военных в Европе без изменений.

США могут забрать свою армию из Европы. Фото из открытых источников

Американский генерал заявил об этом после сообщений, что Пентагон рассматривает возможность вывода 10 тысяч военнослужащих из Восточной Европы.

Переговоры о сокращении американского военного контингента в Румынии и Польше проходят на фоне попыток президента США Дональда Трампа убедить кремлевского диктатора Владимира Путина согласиться на прекращение огня в Украине.

"Мы часто опрокидываем силы по Европе. Наши ВВС постоянно перемещаются, морские силы, даже сухопутные войска переходят с места на место. Но основные места дислокации наших сил сейчас — это те, где они находятся. И именно там я планирую их оставить", — подчеркнул Кристофер Каволи.

Генерал армии США заявил, что сокращение численности американских войск в Европе увеличит время, необходимое для ответа на действия противника. Многое, по его словам, зависит от того, какие именно силы будут выведены и какие действия будут необходимы для противодействия России.

"Очевидно, что переброс сил через Атлантику создает дополнительные временные и логистические трудности. Это замедлит ответ США на гипотетическое нападение России на союзников в Восточной Европе", — добавил генерал армии США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия РФ планирует нарастить наступательный потенциал и вести активные боевые действия до поздней осени. "Это косвенное свидетельство того, какие задачи получают командиры в войсках РФ. В целом логический анализ ситуации указывает на такой сценарий, поскольку боевые действия на поле боя никоим образом не отражаются на каких-то мирных переговорах. Война продолжается по своим законам и сценариям", — сообщил военнослужащий ВСУ.