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Команды Зеленского и Трампа начали подготовку к первой встрече: детали

Зеленский и Трамп готовы к обсуждению мира: команды работают над организацией переговоров

9 ноября 2024, 20:39
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Черновалова Кристина

Президент Украины Владимир Зеленский и вновь избранный президент США Дональд Трамп вскоре встретятся для обсуждения сотрудничества между странами. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с представителем ЕС Жозепом Боррелем. По словам Сибиги, команды Зеленского и Трампа уже работают над организацией этой важной встречи.

Команды Зеленского и Трампа начали подготовку к первой встрече: детали

Зеленский и Трамп готовятся к первой встрече: что это значит для Украины и США

Министр отметил, что первый шаг к налаживанию диалога уже сделан – президенты недавно поговорили по телефону. Это стало знаком того, что они готовы обсуждать серьезные вопросы. Во время предстоящей встречи Зеленский планирует еще раз представить свое видение мира в Украине, основанное на силе и поддержке международных партнеров.

"Диалог между президентом Зеленским и президентом-электом Трампом уже отлажен. И скорость проведения телефонного разговора является свидетельством уже имеющегося прямого диалога между главами государств", — сказал глава МИД Украины.

Подготовка к встрече уже началась. Ожидается, что на встрече могут быть подписаны новые соглашения, которые укрепят партнерство между странами и откроют новые возможности сотрудничества.

Читайте на портале "Комментарии" — Администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа планирует изменить курс в вопросе урегулирования войны в Украине, предлагая сосредоточиться на достижении мира без обязательного возвращения Крыма. Как сообщил советник Трампа Брайан Ланза в интервью для BBC, Белый дом хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский представил свое "реалистическое видение мира" — без иллюзий по поводу оккупированных территорий.



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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=580919364395473
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