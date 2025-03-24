Компания Маска подала в суд на правительство Индии: что произошло

Компания Илона Маска X подала в суд на правительство Индии, обвинив министерство информационных технологий в незаконном расширении законов, упрощающих удаление контента и способствующих "неограниченной цензуре" на платформе.

Илон Маск

Известно, что иск был подан 5 марта в суде штата Карнатака. В нем компания оспаривает толкование правительством Нарендры Моди Закона об информационных технологиях.

При этом представители компании X утверждают, что индийские власти якобы применяют альтернативный механизм через министерство внутренних дел, что позволяет обходить законные процедуры.

В иске отмечается, что IT-министерство Индии требует от государственных учреждений использовать специальный вебпортал, запущенный министерством внутренних дел, для выдачи предписаний по блокированию контента. Также от социальных сетей вроде бы требуют обязательно подключаться к этой платформе.

X отмечает, что такой подход создает "недопустимый параллельный механизм", ведущий к "неограниченной цензуре информации в Индии".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что многие инвесторы компании Tesla не понимают, почему совет директоров компании разрешил Илону Маску приобрести социальную сеть Твиттер. Кроме того, они уверены, что действия бизнесмена вредят компании, ведь ее акции начали обесцениваться. Именно поэтому они обратились в совет директоров с требованием уволить Маска из компании. Впрочем, они добавляют, что бизнесмен полностью и полностью контролирует совет директоров, и он ничего не сделает без его разрешения. Впрочем, также есть мнение, что все действия Маска направлены на то, чтобы развивать компанию, и он решит все сложившиеся проблемы.



