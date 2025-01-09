Компромисс от обеих сторон войны: эксперт назвал вероятную цель визита Келлога в Киев

Визит Кита Келлога, специального представителя Дональда Трампа по вопросам мирного урегулирования войны в Украине, имеет целью не только установление политических контактов с украинским руководством. Об этом рассказал эксперт по международным отношениям и Ближнему Востоку аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса.

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По его мнению, главной целью Келлога является установление прямого политического диалога с украинским правительством и донесение до него согласованной позиции администрации Трампа относительно предложений, которые могут быть предоставлены Украине.

"После этого, вероятно, состоится подобный диалог с Москвой", — отмечает Куса.

Эксперт добавляет, что ключевым является достижение компромисса, что потребует уступок с обеих сторон.

Ранее Кит Келлог, которого Дональд Трамп планирует назначить спецпредставителем по Украине и России, откладывал свой визит в Киев и европейские столицы. Однако вместо начала января, поездка состоится после инаугурации Трампа.

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что сейчас идет согласование деталей визита Келлога в Киев, и он состоится согласно плану.

В свою очередь, Келлог также отметил, что команда Трампа планирует в дальнейшем работать над планом, который позволит завершить войну между Россией и Украиной в течение первых 100 дней после инаугурации. Он подчеркнул, что и он, и Трамп понимают ограниченное время для достижения этой цели.

Портал "Комментарии" писал, что специальный представитель Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что новоизбранный президент США не намерен разрешить повторение Минских соглашений .