Компромисс по Украине не в интересах Трампа: СМИ узнали, почему блокируется помощь Киеву

Бывший президент США Дональд Трамп якобы давит на Конгресс, чтобы заблокировать помощь Украине, ради получения дополнительны было на выборах. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил корреспондент Голоса Америки Остап Ярыш со ссылкой на нескольких собеседников в американских медиа.

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Отмечается, задержка с помощью Украине в Сенате и Палате представителей связана с давлением Трампа и его желанием строить избирательную кампанию на вопросах миграционной политики.

"Мол, компромисс в отношении Украины и границы не в его интересах, потому что это прибавило бы баллов Байдену перед выборами", — написал Остап Ярыш.

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