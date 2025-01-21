Компромиссы неизбежны: госсекретарь США заявил о жесткой дипломатии ради мира в Украине

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Ткачик Олеся
Начавшаяся кремлевским диктатором Владимиром Путиным война нанесла огромный ущерб Украине, России и стабильности Европы, и ее необходимо завершить, заявил новый государственный секретарь США Марко Рубио.
Марко Рубио
По его словам, США должны играть ключевую роль в этом процессе. Он подчеркнул, что Вашингтон будет продолжать поддерживать Украину, однако, война должна завершиться. Особое внимание он обратил на один из главных тезисов инаугурационной речи президента Дональда Трампа, которая касалась стремления к миру.
Рубио также подчеркнул, что достижение компромисса неизбежно, поскольку ни одна из сторон – ни Россия, ни Украина – не сможет достичь максималистских целей. Он подчеркнул, что поиск решения будет сложным, но его нужно найти.
По его словам, в этом состоит ключевой приоритет США. Он добавил, что цель не просто прекратить войну, а обеспечить долгосрочную стабильность в Европе и за ее пределами. Важно избежать повторного обострения конфликта спустя несколько лет, добавил Рубио.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, когда могут состояться реальные переговоры по прекращению войны в Украине.
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