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Кому США ускорят поставки истребителей F-16: есть ли хорошие новости для Украины

В рамках программы модернизации F-16 доставлено 136 самолетов, также будут поставлены новые истребители

сегодня, 09:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Несмотря на то, что именно Украина крайне нуждается в скорейших поставках западных истребителей, Военно-воздушные силы США продолжают изучать все варианты для ускорения поставок Тайваню многоцелевых истребителей F-16. Об ускорении поставок истребителей Украине пока речь не идет. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Кому США ускорят поставки истребителей F-16: есть ли хорошие новости для Украины

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Отмечается, что законодатели США направили в командование Военно-воздушных сил письмо, где выразили обеспокоенность тем, что поставки самолетов Тайваню могут быть под угрозой из-за ряда проблем региональной безопасности во всем мире, включая обязательства США перед Украиной и Израилем.

Так, члены Палаты представителей заявили, что задержки в программе модернизации существующих тайваньских F-16 приближаются к трем годам из-за отсутствия ключевых деталей, тогда как поставка 66 новых самолетов, построенных Lockheed Martin Corp., была отложена более чем на 15 месяцев. Законодатели заявили, что не могут позволить себе давать слишком много обещаний и не выполнять свои обязательства перед ближайшими друзьями.                                                                        

Помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Эндрю Хантер в ответ на это письмо подчеркнул, что в рамках программы модернизации F-16 доставлено 136 самолетов, а еще три должны отправить в ближайшее время. Кроме того, по его словам, 66 новых самолетов планируется поставить до конца 2026 года.

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