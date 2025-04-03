logo

BTC/USD

82564.22

ETH/USD

1802.63

LTC/USD

82.84

USD/UAH

41.41

EUR/UAH

46.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Конец союза: почему Украина не может доверять США
commentss НОВОСТИ Все новости

Конец союза: почему Украина не может доверять США

Скандал в США с утечкой тайной информации из чата высокопоставленных чиновников в Signal – это проблема глобальной безопасности

3 апреля 2025, 22:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Мировой гегемон, которым является США, вдруг оказался дырявым с точки зрения утечки информации. Это означает, что любая информация, которой Украина делится с США, и любая информация, поступающая от Штатов, потенциально открыта для России.

Конец союза: почему Украина не может доверять США

Украина и США теряют дружбу. Фото из открытых источников

"После смены руководства Белого дома Украина не может в полной мере полагаться на партнерство с США. Официальному Киеву важно понять, что не стоит надеяться на полуразвалившуюся американскую систему, которая не способна защитить собственный периметр безопасности", — подчеркнул политолог Виталий Кулик.

Вместе с тем, отметил политолог, еще один вызов – стремление Дональда Трампа наступать в украинском вопросе.

"Трамп будет принуждать Украину к уступкам, не отвечающим ее интересам. Белый дом видит слабую позицию Киева, которую будет продавливать. Администрация Трампа может настаивать на отказе от оккупированных территорий или создании демилитаризованных зон, которые длительный период будут не в управлении Украины. Не стоит удивляться, если Трамп будет переозвучивать позицию России. Чтобы получать небольшой поток военной помощи от США, Украина вынуждена будет соглашаться на невыгодные уступки, в частности, на энергокоридоры", — сказал он.

По словам Виталия Кулика, США ведут хаотическую политику по отношению к Украине, чем подыгрывают РФ.

"При формировании международной политики Офиса президента следует учитывать новые реалии в американо-украинских отношениях и чрезмерно не полагаться на Вашингтон. Дональд Трамп – не надежный партнер, толкающий мир к еще большим вызовам. Действия президента США направлены на разрушение остатков действующего мирового порядка. Трампизм вредит мировой безопасности и приближает большую турбулентность, поэтому демократический мир должен противостоять ему. Некомпетентность администрации Трампа накладывает отпечаток на всю глобальную сохранность. Это вызов для всего мира", – добавил эксперт.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://vezha.com.ua/viyna/ukrayina-ne-mozhe-pokladatysya-na-ssha/
Теги:

Новости

Все новости