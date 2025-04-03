Конец союза: почему Украина не может доверять США

Мировой гегемон, которым является США, вдруг оказался дырявым с точки зрения утечки информации. Это означает, что любая информация, которой Украина делится с США, и любая информация, поступающая от Штатов, потенциально открыта для России.

Украина и США теряют дружбу. Фото из открытых источников

"После смены руководства Белого дома Украина не может в полной мере полагаться на партнерство с США. Официальному Киеву важно понять, что не стоит надеяться на полуразвалившуюся американскую систему, которая не способна защитить собственный периметр безопасности", — подчеркнул политолог Виталий Кулик.

Вместе с тем, отметил политолог, еще один вызов – стремление Дональда Трампа наступать в украинском вопросе.

"Трамп будет принуждать Украину к уступкам, не отвечающим ее интересам. Белый дом видит слабую позицию Киева, которую будет продавливать. Администрация Трампа может настаивать на отказе от оккупированных территорий или создании демилитаризованных зон, которые длительный период будут не в управлении Украины. Не стоит удивляться, если Трамп будет переозвучивать позицию России. Чтобы получать небольшой поток военной помощи от США, Украина вынуждена будет соглашаться на невыгодные уступки, в частности, на энергокоридоры", — сказал он.

По словам Виталия Кулика, США ведут хаотическую политику по отношению к Украине, чем подыгрывают РФ.

"При формировании международной политики Офиса президента следует учитывать новые реалии в американо-украинских отношениях и чрезмерно не полагаться на Вашингтон. Дональд Трамп – не надежный партнер, толкающий мир к еще большим вызовам. Действия президента США направлены на разрушение остатков действующего мирового порядка. Трампизм вредит мировой безопасности и приближает большую турбулентность, поэтому демократический мир должен противостоять ему. Некомпетентность администрации Трампа накладывает отпечаток на всю глобальную сохранность. Это вызов для всего мира", – добавил эксперт.