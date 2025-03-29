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Конфиденциальность снова под вопросом: глава Пентагона берет свою жену на обсуждение закрытой информации

Глава Пентагона на встречи с военными коллегами берет свою жену

сегодня, 17:04
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Недилько Ксения

Министр обороны США Пит Хегсет, которого проверяют из-за того, что он описывал детали военного удара в закрытом чате, куда случайно добавили репортера, привел свою жену, бывшую продюсера Fox News Дженнифер Роше на две встречи с иностранными военными коллегами, где обсуждалась конфиденциальная информация. Об этом пишет The Wall Street Journal со слов многих людей, присутствовавших или знавших об обсуждении.

Конфиденциальность снова под вопросом: глава Пентагона берет свою жену на обсуждение закрытой информации

Пит Хегсет с женой

Одна из встреч, дискуссия на высоком уровне в Пентагоне 6 марта между Хегсетом и министром обороны Великобритании Джоном Хили, состоялась в чувствительный момент для трансатлантического альянса, на следующий день после того, как США заявили, что прекратили обмен данными военной разведки с Украиной.

Собравшаяся в Пентагоне группа, в состав которой входил адмирал Тони Радакин, глава вооруженных сил Великобритании, обсудила обоснование этого решения США, а также будущее военное сотрудничество между двумя союзниками, по словам людей, знакомых со встречей.

По данным WSJ, некоторые иностранные участники встреч не знали, кто такая Дженнифер Хегсет; другие были удивлены ее присутствием, но открыто не стали возражать.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг, комментируя огласку ситуации с секретным чатом в эфире MSNBC, где обсуждали военные вопросы представители команды Дональда Трампа, заявил, что в сообществе, в которое его присоединили, был озвучен поминутный отчет о предстоящих событиях, составленный Центральным командованием, военным надзорным органом Ближнего Востока и близлежащих регионов.

Он добавил, что также рад, что Майк Уолтц не пригласил в группу хусита, российского шпиона или врага США.



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