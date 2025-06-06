logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Конфликт с Трампом стоит дорого: что произошло с состоянием Маска
commentss НОВОСТИ Все новости

Конфликт с Трампом стоит дорого: что произошло с состоянием Маска

34 млрд долл. за день: как конфликт с Трампом повлияла на состояние Маска

сегодня, 15:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Американский бизнесмен Илон Маск за день потерял 34 млрд долларов. Причиной тому стал конфликт с президентом США Дональдом Трампом.

Конфликт с Трампом стоит дорого: что произошло с состоянием Маска

Илон Маск. Фото из открытых источников

Издание Bloomberg сообщает, что публичный спор Трампа и Маска привел к обвалу акций Tesla на 14%. Это уменьшило состояние Маска на 34 млрд дол.

"Это второе по величине однодневное падение в истории Bloomberg Billionaires Index", — говорится в сообщении.



СМИ напомнило, что конфликт произошел после сокрушительной критики Маска законопроекта Трампа "One Big Beautiful Bill". Документ предусматривает упразднение налоговых льгот для электромобилей. Трамп отреагировал на критику – пригрозил отменить федеральные контракты с компаниями Маска.

Дальше конфликт пошел как "снежный шар" — Маск "забрасывал" Трампу неблагодарность, заявив, что без его поддержки Трамп не получил бы президентское кресло.

"Также Маск намекнул на возможную причастность Трампа к делу Джеффри Эпштейна, что еще больше обострило ситуацию. Этот конфликт может иметь серьезные последствия для бизнес-империи Маска, в частности для Tesla и SpaceX, которые зависят от государственных контрактов и субсидий", — говорится в сообщении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Трамп уже не настаивает на завершении войны в Украине. Он отметил, что, вероятно, Украине и России придется дать время еще повоевать. Трамп сравнил это с дракой детей или спортсменов.

"Иногда вы разрешаете им немного подраться. Вы видите это в хоккее, вы видите это в спорте, судьи отпускают их на пару секунд, отпускают их немного, прежде чем вы их растянете", — рассказал Трамп.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-05/elon-musk-net-worth-trump-feud-slams-tesla-slashes-34-billion-from-fortune
Теги:

Новости

Все новости