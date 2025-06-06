Конфликт с Трампом стоит дорого: что произошло с состоянием Маска

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Кречмаровская Наталия
Американский бизнесмен Илон Маск за день потерял 34 млрд долларов. Причиной тому стал конфликт с президентом США Дональдом Трампом.
Илон Маск. Фото из открытых источников
Издание Bloomberg сообщает, что публичный спор Трампа и Маска привел к обвалу акций Tesla на 14%. Это уменьшило состояние Маска на 34 млрд дол.
СМИ напомнило, что конфликт произошел после сокрушительной критики Маска законопроекта Трампа "One Big Beautiful Bill". Документ предусматривает упразднение налоговых льгот для электромобилей. Трамп отреагировал на критику – пригрозил отменить федеральные контракты с компаниями Маска.
Дальше конфликт пошел как "снежный шар" — Маск "забрасывал" Трампу неблагодарность, заявив, что без его поддержки Трамп не получил бы президентское кресло.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Трамп уже не настаивает на завершении войны в Украине. Он отметил, что, вероятно, Украине и России придется дать время еще повоевать. Трамп сравнил это с дракой детей или спортсменов.
"Иногда вы разрешаете им немного подраться. Вы видите это в хоккее, вы видите это в спорте, судьи отпускают их на пару секунд, отпускают их немного, прежде чем вы их растянете", — рассказал Трамп.
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