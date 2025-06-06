Конфликт с Трампом стоит дорого: что произошло с состоянием Маска

Американский бизнесмен Илон Маск за день потерял 34 млрд долларов. Причиной тому стал конфликт с президентом США Дональдом Трампом.

Илон Маск. Фото из открытых источников

Издание Bloomberg сообщает, что публичный спор Трампа и Маска привел к обвалу акций Tesla на 14%. Это уменьшило состояние Маска на 34 млрд дол.

"Это второе по величине однодневное падение в истории Bloomberg Billionaires Index", — говорится в сообщении.









СМИ напомнило, что конфликт произошел после сокрушительной критики Маска законопроекта Трампа "One Big Beautiful Bill". Документ предусматривает упразднение налоговых льгот для электромобилей. Трамп отреагировал на критику – пригрозил отменить федеральные контракты с компаниями Маска.

Дальше конфликт пошел как "снежный шар" — Маск "забрасывал" Трампу неблагодарность, заявив, что без его поддержки Трамп не получил бы президентское кресло.

"Также Маск намекнул на возможную причастность Трампа к делу Джеффри Эпштейна, что еще больше обострило ситуацию. Этот конфликт может иметь серьезные последствия для бизнес-империи Маска, в частности для Tesla и SpaceX, которые зависят от государственных контрактов и субсидий", — говорится в сообщении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Трамп уже не настаивает на завершении войны в Украине. Он отметил, что, вероятно, Украине и России придется дать время еще повоевать. Трамп сравнил это с дракой детей или спортсменов.

"Иногда вы разрешаете им немного подраться. Вы видите это в хоккее, вы видите это в спорте, судьи отпускают их на пару секунд, отпускают их немного, прежде чем вы их растянете", — рассказал Трамп.