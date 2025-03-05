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Конгрессвумен-демократы пришли на выступление Трампа в розовом: что это означает

Конгрессвумен необычным способом выразили свой протест против действий Трампа

сегодня, 15:39
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Ткачик Олеся

Многие женщины-демократы в Конгрессе выбрали ярко-розовые наряды для совместного заседания, на котором выступал президент Дональд Трамп. Таким образом они выразили протест против его политики, пишет CBS News.

Конгрессвумен-демократы пришли на выступление Трампа в розовом: что это означает

Конгрессвумен-демократы

В частности, как заявила Тереза Леже Фернандес, конгрессвумен из Нью-Мексико и глава Демократического женского кокуса, розовый цвет символизирует их несогласие с решениями Трампа, которые, по их мнению, негативно отражаются на женщинах и семьях.

"Розовый — это цвет силы и протеста. Пришло время усилить оппозицию и громко заявить о своей позиции перед Трампом", — сказала конгрессвумен.

Перед началом выступления президента группа из 96 конгрессвумен-демократов собралась у Капитолия, чтобы подчеркнуть свою оппозицию.

"Женщины не могут позволить себе Трампа. Он обходится нам слишком дорого — в финансовом плане, в вопросах здоровья, жизни и безопасности. От рождения до старости его политика и республиканская повестка наносят ущерб американским женщинам. Мы стоим здесь в знак протеста, мы стоим за свои права, мы носим розовый и остаемся в оппозиции", — заявила Леже Фернандес.

Это не первый случай, когда конгрессвумен используют цвета одежды для выражения политической позиции. В 2017 году на первом совместном заседании Конгресса при Трампе женщины-демократы надели белое в поддержку прав женщин. В прошлом году, во время обращения тогдашнего президента Джо Байдена "О положении страны", члены кокуса также выбрали белый цвет, чтобы привлечь внимание к вопросам репродуктивных прав.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп выступил в Конгрессе. Украину он вспомнил только в самом конце своего выступления. При этом, есть мнение, что США уже больше не союзники Украины, поскольку прекратили не только военную помощь нашей стране, а и остановили обмен разведдаными.




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Источник: https://www.cbsnews.com/news/why-congresswomen-wearing-pink-trump-speech-2025/
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