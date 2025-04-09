Конгрессменка Виктория Спартц выразила недовольство из-за ложной трактовки ее слов по Украине в интервью, опубликованном в британской газете The Telegraph. Она заявила, что цитаты, приведенные в публикации, никогда не были сказаны ею, и что ее позиция была искажена. Об этом она сообщила через официальный сайт, ссылаясь на то, что газета неправильно передала ее мнения. В частности, по просьбе команды конгрессменки газета удалила кавычки из некоторых ее высказываний, но оставила двоеточие, создавая впечатление, что это было ее прямое цитирование.

Виктория Спартц. Фото: 24 Канал

Республиканка отметила, что "пропагандистская машина Зеленского" использовала ее интервью, чтобы "очернить" не только администрацию США, но и саму Спартц, а также продолжать обвинять Соединенные Штаты в поражении Зеленского и предательстве его страны.

"Неудивительно, что британские СМИ настолько же нечестны, как и американские. Позвольте мне поставить все точки над "і". Я потратила огромное количество усилий, чтобы помочь украинским военным в их борьбе с Россией. К сожалению, если страной руководят такие идиоты и мошенники, как он Зеленский и его мар.

Также конгрессменка высказалась о российском президенте Владимире Путине, отметив, что он "может быть злом, но не дебилом".

Как уже писали "Комментарии", между Украиной и США назревает новый дипломатический скандал — острыми комментариями обменялись представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий и конгрессвумен украинского происхождения Виктории Спартц. Конгрессвумен отметила, что не понимает, почему украинцы требуют вернуть свои временно оккупированные территории в России.