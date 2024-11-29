Конгрессвумен США украинского происхождения назвала Зеленского изменником Украины

Уроженка Украины конгрессвумен США Виктория Спартц заявила, что президент Владимир Зеленский подвел свой народ. По ее словам, украинский президент не поддерживает свою армию и не борется с коррупцией в стране.

Виктория Спартц. Фото из открытых источников

Конгрессвумен от Республиканской партии Виктория Спартц в эфире CNN раскритиковала Владимира Зеленского. Политическая деятельница считает, что Зеленский почти ничего не сделал для украинского народа, который "мужественно гибнет за свободу".

"К сожалению, президент Зеленский подвел свой народ. Он не готовил страну к войне. Он не очень поддерживает собственную армию, не борется с коррупцией. Он хорошо выступает на презентациях в США, но не проводил мобилизацию, не учил солдат", — сказала Спартц.

Спартц также раскритиковала президента США Джо Байдена, указав, что он "недостаточно давил на Зеленского", поэтому война в Украине находится в таком состоянии, как сегодня.

"Но, в конце концов, Байдена судят американцы, а Зеленского – украинцы. Зеленский предал и подвел украинский народ, не обеспечив победы в этой войне, не доведя ее до победы. Это очень тяжело, когда у вас есть лидеры, которые не хотят выиграть войну", — говорит Спартц.

Конгрессвумен призвала мобилизовать "всю страну для борьбы". По ее словам, нужно воевать так, как это делал СССР "от детей до пожилых людей, каждый вносил свой вклад в войну".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктория Спартц одержала победу в Конгрессе США и это может быть проблемой для Украины.

Также "Комментарии" писали об уроженце Украины, победившего на выборах в США.