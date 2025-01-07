Король Дании сменил герб из-за Трампа, который в заявлениях посягает на новые территории

Датский король шокировал некоторых историков, сменив королевский герб на более заметное изображение Гренландии и Фарерских островов, что также было расценено как упрек Дональда Трампа. Об этом пишет The Guardian.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Менее чем через год после того, как сменив свою мать, королеву Маргрете, после ухода в отставку в канун Нового года 2023 года, король Фредерик сделал четкое заявление о намерении сохранить автономную датскую территорию и бывшую колонию в составе королевства Дания.

В течение 500 лет на предыдущих королевских гербах Дании было изображено три короны, символ Кальмарской унии между Данией, Норвегией и Швецией, заключенной Данией между 1397 и 1523 годами. Они также являются важным символом соседней Швеции.

Но в обновленной версии короны были удалены и заменены более заметными белым медведем и бараном, чем раньше, чтобы символизировать Гренландию и Фарерские острова соответственно.

Этот шаг происходит в период роста напряжения вокруг Гренландии и ее отношений с Данией, которая продолжает контролировать внешнюю политику и политику безопасности.

В прошлом месяце новый президент США Трамп снова заявил, что хочет, чтобы США купили Гренландию, а премьер-министр Гренландии Муте Эгеде обвинил Данию в геноциде в ответ на расследование скандала с принудительной контрацепцией в 1960-70-х годах В новогодней речи. Эгеде ускорил призывы к независимости Гренландии и снял "оковы колониальной эры".

Ожидается, что сын Трампа, Дональд Трамп-младший, посетит Гренландию во вторник, сообщил агентству Reuters представитель местных властей, добавив, что это был частный визит и что он будет записывать материал для подкаста и не будет встречаться с местными чиновниками.

Трамп-старший в своем сообщении на своем веб-сайте Truth Social отметил: "Гренландия — невероятное место, и люди получат огромную пользу, если и когда она станет частью нашей страны. Мы будем защищать его и питать его от очень порочного внешнего мира. СДЕЛАЙТЕ ГРЕНЛАНДИЮ СНОВА ВЕЛИКОЙ!"

В королевском доме заявили, что герб, используемый на официальных документах и печатях, а элементы которого датируются 12 веком, "усиливает ведомость Содружества".

Отмечается, что изменения были внесены после рекомендации комитета, назначенного сразу после его вступления в должность 14 января 2024 года.

На прошлой неделе, в своей первой новогодней речи, король сказал: "Мы все едины, и каждый из нас отдан Королевству Дании. От датского меньшинства в Южном Шлезвиге, который даже находится за пределами королевства, и до Гренландии. Мы принадлежим вместе".