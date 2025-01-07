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Король Дании сменил герб из-за Трампа, который в заявлениях посягает на новые территории

Дизайн нового герба демонстрирует намерение сохранить контроль над Фарерскими островами и Гренландией, которые, по словам Трампа, хотел бы приобрести для США

сегодня, 08:05
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Недилько Ксения

Датский король шокировал некоторых историков, сменив королевский герб на более заметное изображение Гренландии и Фарерских островов, что также было расценено как упрек Дональда Трампа. Об этом пишет The Guardian.

Король Дании сменил герб из-за Трампа, который в заявлениях посягает на новые территории

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Менее чем через год после того, как сменив свою мать, королеву Маргрете, после ухода в отставку в канун Нового года 2023 года, король Фредерик сделал четкое заявление о намерении сохранить автономную датскую территорию и бывшую колонию в составе королевства Дания.

В течение 500 лет на предыдущих королевских гербах Дании было изображено три короны, символ Кальмарской унии между Данией, Норвегией и Швецией, заключенной Данией между 1397 и 1523 годами. Они также являются важным символом соседней Швеции.

Но в обновленной версии короны были удалены и заменены более заметными белым медведем и бараном, чем раньше, чтобы символизировать Гренландию и Фарерские острова соответственно.

Король Дании сменил герб из-за Трампа, который в заявлениях посягает на новые территории - фото 2

Этот шаг происходит в период роста напряжения вокруг Гренландии и ее отношений с Данией, которая продолжает контролировать внешнюю политику и политику безопасности.

В прошлом месяце новый президент США Трамп снова заявил, что хочет, чтобы США купили Гренландию, а премьер-министр Гренландии Муте Эгеде обвинил Данию в геноциде в ответ на расследование скандала с принудительной контрацепцией в 1960-70-х годах В новогодней речи. Эгеде ускорил призывы к независимости Гренландии и снял "оковы колониальной эры".

Ожидается, что сын Трампа, Дональд Трамп-младший, посетит Гренландию во вторник, сообщил агентству Reuters представитель местных властей, добавив, что это был частный визит и что он будет записывать материал для подкаста и не будет встречаться с местными чиновниками.

Трамп-старший в своем сообщении на своем веб-сайте Truth Social отметил: "Гренландия — невероятное место, и люди получат огромную пользу, если и когда она станет частью нашей страны. Мы будем защищать его и питать его от очень порочного внешнего мира. СДЕЛАЙТЕ ГРЕНЛАНДИЮ СНОВА ВЕЛИКОЙ!"

В королевском доме заявили, что герб, используемый на официальных документах и печатях, а элементы которого датируются 12 веком, "усиливает ведомость Содружества".

Отмечается, что изменения были внесены после рекомендации комитета, назначенного сразу после его вступления в должность 14 января 2024 года.

На прошлой неделе, в своей первой новогодней речи, король сказал: "Мы все едины, и каждый из нас отдан Королевству Дании. От датского меньшинства в Южном Шлезвиге, который даже находится за пределами королевства, и до Гренландии. Мы принадлежим вместе".



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