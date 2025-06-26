Королева Нидерландов высмеяла Трампа в прямом эфире (ВИДЕО)

Королеву Нидерландов Максиму заподозрили в возможной насмешке над президентом США Дональдом Трампом. На видео попал момент, когда королева, стоя рядом с Трампом, якобы повторяет его характерное выражение лица и начинает кривляться на камеру.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп прилетел в Нидерланды на саммит НАТО и решил остановиться в королевском дворце Гейс тен Бош вместо роскошной гостиницы. На следующий день он встретился с королем Нидерландов Виллем-Александром и его женой королевой Максимой.

На видео видно, как троица улыбается перед камерами, пока Трамп показывает палец вверх. Трамп и король разговаривали о чем-то мелком и немного смеются, пока королева Максима молчала и продолжала улыбаться.

Трамп сказал королю, что хочет "такую фотографию", а вместо этого получил вопрос от Веллема-Александра о том, как он спал. Президент США ответил, что "это было здорово", а затем улыбаясь поблагодарил всех присутствующих. В этот момент королева Максима развернулась к камере и насмешливо повторила характерное выражение лица Трампа.

Видео, как королева Максима насмехается над Трампом:

Этот момент быстро разлетелся в соцсетях. В частности, один из комментаторов написал, что "Я никогда не был сторонником монархии, но королева Максима — просто супер!". Другой заметил, что "Она действительно уронила свои навязчивые мысли — и мы ей за это благодарны", а третий просто добавил "Королева Максима! Люблю ее!".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер Италии дала Трампу совет по Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле высмеяли Трампа из-за его слов о Путине.