SpaceX провела седьмой тестовый полет ракетной системы Starship , во время которого космический корабль взорвался при входе в атмосферу.

7-й полёт Starship

Это был тестовый запуск, во время которого корабль должен был доставить на орбиту Земли груз, имитирующий 10 модернизированных спутников Starlink.

Успешно вернулась только первая ступень космической ракеты, остальные части сгорели в атмосфере и падали в направлении моря, создавая серьезную опасность для самолетов.

Сообщается, что при наборе высоты компания зафиксировала "нештатное разрушение корабля". Миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск уже озвучил свою версию причины аварии: утечка топлива во время испытаний.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что избранный президент США Дональд Трамп пообещал прекратить войну в Украине. Он мог бы подсластить соглашение, сделав Путину предложение, от которого он не сможет отказаться – участие в космической программе совместно с США и возможность получить доступ к американским технологиям и американским коммерческим поставщикам, таким как SpaceX. Об этом говорится в статье The Hill.

"Деньги, которые Россия тратит на тщетную попытку завоевать Украину, могут быть потрачены на поддержку ее космической программы. Более того, квалифицированные российские инженеры и ученые покидают Россию, боясь быть запущены в украинскую мясорубку. Западные санкции, которые неизбежно усилятся с переизбранием Дональда Трампа, тоже не помогают. Ситуация, в которой оказалась Россия, дала возможность Трампу, если он ею воспользуется. Трамп пообещал прекратить войну на Украине. Он мог бы подсластить соглашение, сделав Путину предложение, от которого он не сможет отказаться", – говорится в статье.

Отмечается, что если бы Путин договорился с Украиной, завершив свою захватническую войну, Трамп мог бы предложить России участие в программе Artemis в обмен. Новый президент США мог бы отметить, что Россия добилась успеха в результате партнерства с Международной космической станцией. Без этого партнерства Россия не была бы ни одним космическим государством. Если бы Путин согласился на мир в Украине, Россия могла бы увидеть космонавтов на поверхности Луны в ближайшем будущем — то, что Советский Союз пытался, но не смог сделать на Луне в гонке в 1960-х годах.