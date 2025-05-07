Кремль прицельно подрывает имидж Трампа: у президента США лопнуло терпение

Москва продолжает рассматривать Соединенные Штаты как главного противника на мировой арене и намеренно унижает личную репутацию бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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По его словам, Россия не меняет своей враждебной позиции по отношению к США и даже пытается играть на политическом имидже Трампа, несмотря на потенциальное возвращение к власти. "Россия, повторяю, все еще воспринимает Америку как безоговорочного врага. Более того, Кремль активно и целенаправленно бьет по репутации Дональда Трампа. И делает это не случайно, а совершенно осознанно. Их риторика с иронией, сарказмом, намеками, мол, да, мы вас слышим, но будем жить по собственной стратегии.

Он отметил, что даже при отсутствии серьезных ресурсов или международного влияния Россия ведет себя так, будто играет ключевую роль в диалоге с Вашингтоном. Кремль пытается демонстрировать притворное доминирование в двусторонних контактах, чем фактически испытывает пределы терпения американского лидера.

По мнению советника, такой дерзкий подход не останется без последствий. Дональд Трамп, известный своим импульсивным характером и стремлением к победе, вряд ли позволит России публично снижать его авторитет. "Психологически Трамп — не из тех, кто терпит унижение. Он обязательно попытается ответить, используя доступные инструменты воздействия. Его цель показать, что даже в самых сложных ситуациях он способен склонить противника к уступкам и одержать верх", — резюмировал Подоляк.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Марк Карни сказал президенту США Дональду Трампу во время встречи в Овальном кабинете, что Канада не продается. Глава США ответил: "Никогда не говорите никогда".