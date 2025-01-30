Кремль занервничал после заявлений Трампа: что произошло

Изменение риторики Дональда Трампа, перешедшего от критики Владимира Зеленского к ультиматумам на адрес Кремля, свидетельствует о понимании президентом США, что именно Россия находится в проигрышном положении, пишут в авторской статье для издания Newsweek аналитики Йельского института лидерства Джеффри Зоннен и Стивен Тиан.

Отношения Трампа и Путина похолодели. Фото из открытых источников

Аналитики убеждены, что Дональд Трамп пытается избегать ситуации, когда может оказаться в проигрышной позиции, поэтому отошел от риторики восхваления Путина.

"Трамп, возможно, очень разочаровался в России после того, как ему объяснили, насколько "лилипутской" российская экономика по сравнению с Китаем. Возможно, именно поэтому в последнее время Трамп так снисходительно высказывается о Китае. Если бы Трамп хотел покончить с украинским конфликтом независимо от цены и последствий, он уже мог бы заставить Украину сдаться. Но, держась и называя заявления Путина блефом, он повышает ставки", – пишут аналитики.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики почти полностью оккупировали город Торец Донецкой области, рассказал военный эксперт Богдан Мирошников. "Торецк. Ситуация усложняется. Остатки Забалки и местность западнее этого района держатся исключительно на героизме наших воинов. Враг активно забегает в Крымское, чтобы перерезать потенциальный путь ухода из шахты "Торецкая". Проводятся стабилизационные мероприятия с нашей стороны", — сообщил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Владимир Зеленский прокомментировал последние заявления российского диктатора Владимира Путина, в частности, о том, что украинский президент "нелегитимен". "У Путина есть большие возможности, чтобы разрушать мир, но слишком малое и трусливое сердце, чтобы противостоять подлинному давлению лидеров. И именно поэтому мы должны действовать слаженно и решительно – все, кто имеет достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе". Настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому", — заявил украинский президент.