Кремль занервничал после заявлений Трампа: что произошло

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Марьян Ощановский
Изменение риторики Дональда Трампа, перешедшего от критики Владимира Зеленского к ультиматумам на адрес Кремля, свидетельствует о понимании президентом США, что именно Россия находится в проигрышном положении, пишут в авторской статье для издания Newsweek аналитики Йельского института лидерства Джеффри Зоннен и Стивен Тиан.
Отношения Трампа и Путина похолодели. Фото из открытых источников
Аналитики убеждены, что Дональд Трамп пытается избегать ситуации, когда может оказаться в проигрышной позиции, поэтому отошел от риторики восхваления Путина.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики почти полностью оккупировали город Торец Донецкой области, рассказал военный эксперт Богдан Мирошников. "Торецк. Ситуация усложняется. Остатки Забалки и местность западнее этого района держатся исключительно на героизме наших воинов. Враг активно забегает в Крымское, чтобы перерезать потенциальный путь ухода из шахты "Торецкая". Проводятся стабилизационные мероприятия с нашей стороны", — сообщил он.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Владимир Зеленский прокомментировал последние заявления российского диктатора Владимира Путина, в частности, о том, что украинский президент "нелегитимен". "У Путина есть большие возможности, чтобы разрушать мир, но слишком малое и трусливое сердце, чтобы противостоять подлинному давлению лидеров. И именно поэтому мы должны действовать слаженно и решительно – все, кто имеет достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе". Настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому", — заявил украинский президент.
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