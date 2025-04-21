Администрация президента США инициировала процесс поиска потенциальной замены действующего министра обороны Пита Гегсета. Об этом сообщает NPR со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

Пит Гегсет (фото из открытых источников)

Причиной тому стали сообщения о нарушении протоколов конфиденциальности. По данным The New York Times, Гегсет поделился с женой и братом деталями о предстоящих ударах по целям в Йемене, которые совершили в прошлом месяце. Кроме того, ранее в одном из чатов в мессенджере Signal, где обсуждались военные операции, случайно оказался журналист.

В последние дни из Пентагона уволилось несколько старших советников. Некоторые из них также фигурируют в расследовании утечек информации.

Несмотря на это, президент США Дональд Трамп выразил поддержку действующему главе Пентагона. По его словам, министр обороны "прекрасно справляется", а последние сообщения в СМИ он назвал "фейками" и "урчанием бывших работников".

"Это просто выдумки. Это просто урчание уволенных сотрудников. Знаете, его назначили, чтобы избавиться от многих плохих людей, и это то, что он делает. Итак, когда вы это делаете, вы не всегда будете иметь друзей", — резюмировал Дональд Трамп.

Напомним, что "Комментарии" писали о новом громком скандале с Хегсетом . В Пентагоне заявили, что ни в одном чате Signal, членом которого был министр обороны США Пит Хегсет, не было никакой секретной информации. Поэтому якобы информация, которая циркулирует в СМИ, не имеет никакого правдивого подтекста. Об этом в соцсети X заявила пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.

Пресс-секретарь Пентагона утверждает, что публикацией противоположной информации медиа, которые ненавидят президента США Дональда Трампа, "одержимы желанием уничтожить каждого, кто поддерживает повестку дня президента Трампа".



"На этот раз New York Times – вместе со всеми другими фейковыми СМИ, повторяющими их мусор, – с упорством транслируют жалобы недовольных бывших работников как единственный источник для своей статьи. Они возложились исключительно на слова людей, которых уволили на этой неделе, и которые, похоже, имеют мотив сорвать работу секретаря и плана секретаря и плана секретаря и планируется сорвать работу секретаря.