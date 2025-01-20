Крупнейшая в США нефтесервисная компания SLB не намерена покидать Россию из-за новых санкций, - FT

SLB, крупнейшая нефтесервисная компания мира (бывшая Schlumberger), не намерена прекращать свою деятельность в России, несмотря на новые санкции, введенные администрацией президента США Джо Байдена. Об этом сообщил исполнительный директор компании Оливье Ле Пеш во время телеконференции с инвесторами в прошлую пятницу, как пишет Financial Times.

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Ле Пеш отметил, что ранее SLB приняла добровольные меры для ограничения своего присутствия в России, в частности прекратила поставки продукции и технологий в страну в 2023 году из всех своих предприятий за пределами России.

По информации компании, доля российских операций в доходах SLB в 2024 году снизилась до 4% – это около 1,4 миллиарда долларов по сравнению с 5% в предыдущем году.

"Мы анализируем новые санкции и в настоящее время считаем, что наши добровольные меры отвечают их требованиям", — заявил Ле Пеш.

Напомним, 10 января США объявили о новых санкциях против российского экспорта нефти, направленных на обход ограничений, введенных странами "Большой семерки".

В санкционный список попали 183 танкера, транспортирующих российскую нефть, а также крупные российские страховые компании, такие как "Ингосстрах" и "Альфа-Страхование", обеспечивающие морской экспорт российской нефти.

Представители Минфина США ранее заявляли, что запрет на предоставление услуг нефтяной отрасли в России обязывает американские компании, включая SLB, прекратить деятельность на территории России.

В октябре 2024 года более 50 членов Конгресса США написали обращение в администрацию Байдена с требованием ужесточить санкции для вынуждения американских нефтесервисных компаний, таких как SLB, покинуть Россию.

Согласно расследованию Financial Times, SLB продолжает расширять свою деятельность в России после того, как ее западные конкуренты покинули этот рынок. Компания заключила новые контракты и наняла сотни новых сотрудников. Эксперты считают, что SLB, вероятно, не покинет Россию, поскольку может извлечь выгоду из Кремля после завершения войны в Украине и отмены западных санкций.

Портал "Комментарии" писал, что управление по борьбе с мошенничеством Европейского союза (OLAF) начало расследование лазейки, позволяющей ряду стран, среди которых Турция, экспортировать санкционированную российскую нефть в блок под другой маркой.