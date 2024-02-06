Кто блокирует помощь Украине: Байден назвал главного виновника

Американский президент Джо Байден назвал Дональда Трампа главным инициатором, блокирующим утверждение Конгрессом США новой макрофинансовой помощи Украине.

Байден призвал Конгресс одобрить помощь Украине. Фото из открытых источников

Во время обращения к Конгрессу США Байден заявил, что конгрессмены достигли двухпартийной договоренности по голосованию за законопроект, содержащий "самую справедливую, самую гуманную реформу миграционной системы и самые жесткие меры по защите границы", однако не могут принять его из-за Трампа.

"После двухпартийной договоренности нужно, чтобы это (проект, содержащий миграционную программу и помощь Украине – ред.) пришло в зал Конгресса. Почему этого не происходит? Простое объяснение — Дональд Трамп. Он думает, что это политически в его пользу: использовать этот вопрос в качестве оружия вместо того, чтобы урегулировать этот вопрос. Трамп пытается запугать республиканцев, чтобы они голосовали против этой договоренности", — подчеркнул Джо Байден.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный комик Андрей Лузан назвал правильным шагом планы Верховной Рады принять новый закон, усиливающий правила мобилизации в Украине. "Это наша страна, мы не можем сказать: "Я не буду служить, если здесь все воруют". Поэтому я лучше пойду на полигон, "полетаю" на дронах, меня это успокаивает. Я это не пропагандирую, а просто кайфую", — сказал комик.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что военно-политический обозреватель Александр Коваленко убежден, что буферная зона на границе Украины с РФ не только возможна, но и необходима будет после окончания активной фазы войны. По словам военного аналитика, идея демилитаризации границы РФ важна для обеспечения будущей безопасности Украины на поколение вперед. Александр Коваленко считает, что глубина буферной зоны должна достигать около 50 км.

