Кто будет решать, когда состоятся переговоры об окончании войны: в США дали ответ

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты не подталкивают Украину к переговорам с Россией. По его словам, только президент Владимир Зеленский может решить, когда начнутся переговоры для окончания войны, а США поддержит такое решение.

Спикер Госдепа США Мэтью Миллер. Фото из открытых источников

Мэтью Миллер на брифинге ответил на вопрос, будет ли нынешняя администрация США ускорять переговоры между Украиной и РФ, ведь Дональд Трамп обещал закончить войну, если станет президентом США.

"Итак, если президент Зеленский решит, что он хочет начать переговоры, конечно, мы поддержим это. Это была наша политика — наша давняя политика, согласно которой президент Зеленский решает, когда пришло время для переговоров", — пояснил Миллер.

По его словам, США постараются помочь в переговорах, чтобы Украина получила справедливый мир.

"Нам или любой другой стране это не то, к чему его подталкивать. И мы поддержим его в любом процессе, чтобы попытаться обеспечить справедливый и крепкий мир, но это, в конце концов, его решение, а не наше", — подчеркнул представитель Госдепа США.

Миллер добавил, что Украина в соответствии с Уставом ООН имеет право на свою территориальную целостность, собственные границы и суверенитет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер Госдепа США назвал единственное условие при котором российский диктатор Владимир Путин готов сейчас идти на переговоры для окончания войны.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского отреагировали на план Дональда Трампа закончить войну в Украине, опубликованную американскими СМИ.