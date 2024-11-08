Кто будет решать, когда состоятся переговоры об окончании войны: в США дали ответ

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Slava Kot
Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты не подталкивают Украину к переговорам с Россией. По его словам, только президент Владимир Зеленский может решить, когда начнутся переговоры для окончания войны, а США поддержит такое решение.
Спикер Госдепа США Мэтью Миллер. Фото из открытых источников
Мэтью Миллер на брифинге ответил на вопрос, будет ли нынешняя администрация США ускорять переговоры между Украиной и РФ, ведь Дональд Трамп обещал закончить войну, если станет президентом США.
По его словам, США постараются помочь в переговорах, чтобы Украина получила справедливый мир.
Миллер добавил, что Украина в соответствии с Уставом ООН имеет право на свою территориальную целостность, собственные границы и суверенитет.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер Госдепа США назвал единственное условие при котором российский диктатор Владимир Путин готов сейчас идти на переговоры для окончания войны.
Также "Комментарии" писали, что у Зеленского отреагировали на план Дональда Трампа закончить войну в Украине, опубликованную американскими СМИ.
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