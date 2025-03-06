Кто эта таинственная женщина рядом с Илоном Маском: она сидела в Конгрессе во время речи Трампа

Владелец Tesla, Space X и руководитель Департамента по вопросам эффективности правительства (DOGE) Илон Маск был одним из гостей во время выступления Дональда Трампа в Конгрессе США. Рядом с ним также была загадочная женщина, которой он в какой-то момент передал бутылку с водой. Однако непонятно, что она делала на выступлении Трампа.

Илон Маск и Хизер Валентино. Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

4 марта Дональд Трамп выступил на совместном заседании Конгресса. Во время выступления Трамп похвастался своими успехами, расставил приоритеты на будущее и выразил благодарность Илону Маску, который "упорно работает". Как зафиксировали камеры, Маск приятно и гордо воспринял слова Трампа.

Однако камеры также уловили загадочную белокурую женщину, сидевшую рядом с миллиардером. Кроме того, в социальных сетях завирусилось видео, где Маск предлагает женщине бутылку воды. Этот момент вызвал много обсуждений и предположений, в частности, что женщина вскоре может родить Маску 15 ребенка.

Американскому изданию Newsweek удалось установить личность женщины. Оказалось, что это Хизер Валентино – лицензированный специалист по ботоксу и косметических процедур из Пенсильвании. Newsweek нашел страницу Хизер Валентино на платформе X, которая была создана в марте 2025 года, а единственным аккаунтом, за которым следит женщина – это страница Дональда Тармпа.

Илон Маск и Хизер Валентино

Несмотря на то, что Хизер Валентино сидела рядом с Маском, иностранные СМИ предполагают, что они не связаны и не были вместе, потому что их разделял шлагбаум.

Кроме того, британское издание Daily Mail со ссылкой на коллег женщины узнало, что Хизер Валентино не была знакома с Маском до их встречи в Вашингтоне.

"Она просто наблюдала за выступлением. Это смешно, потому что казалось, что они были вместе, но они не были... Они не знакомы... Я уверенная, что они там познакомились", — сказала офис-менеджер спа-центра, где работала Валентино.

Она добавила, что коллеги Хизер знали, что она будет на речи Трампа в Капитолии, но все равно были удивлены, увидев ее на телевидении вместе с Маском.

Несмотря на это, до сих пор остается непонятной причина, почему одно из лучших мест во время выступления Трампа в Конгрессе получила женщина, занимающаяся косметологической деятельностью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск попал в конфуз во время выступления Трампа в Конгрессе США.

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