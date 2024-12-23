Кто победит на войне в Украине: американцы выбирают однозначно один вариант

Большинство американцев считают, что у российско-украинской войны не будет победителей. Около 70% граждан США поддерживают идею, что ни россияне, ни украинцы не выиграют войну в Украине. Однако относительно конкретного победителя в войне, то взгляды американцев в 2024 году изменились по сравнению с прошлым годом.

Американцы полагают, что на войне не будет победителя. Фото: usembassy.gov

Согласно опросам Gallup, 68% американцев считают, что победу на войне в Украине не одержит ни одна сторона. Это самый высокий показатель, начиная с 2023 года, когда впервые Gallup провел такой опрос. Тогда 57% считали, что ни Украина, ни Россия не одержат победу.

Сейчас 22% американцев указали, что победу на войне одержит Россия. Этот результат является стабильным в 2024 году, однако почти на 10 процентных пунктов выше показателей 2023 года.

В победу Украины на войне против России верят 10% граждан США. Это самый низкий результат со времени проведения опросов. Летом 2023 почти треть американцев считала, что победит Украина. В конце прошлого года эти показатели снизились до 20%, а в начале 2024 года составляли 12%.

Кто победит на войне в Украине по мнению граждан США

Как указывает Gallup, нет существенной разницы во взглядах партий на то, что ни одна из сторон не выиграет войну. Однако республиканцы (23%) и независимые (24%) несколько чаще демократов (18%) утверждают, что Россия выигрывает войну, тогда как демократы (15%) несколько чаще, чем республиканцы (7%) и независимые (9%), утверждают, что Украина одержит победу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у американцев изменилось отношение к окончанию войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что у украинцев изменилось отношение к полякам, россиянам и американцам.