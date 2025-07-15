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Кто победит в войне: на кого теперь делает ставку Трамп

Politico пишет о том, что Трамп все еще считает, что Россия победит - вопрос лишь во времени

15 июля 2025, 07:35
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Кравцев Сергей

Несмотря на беспрецедентное решение поддержать новые поставки систем ПВО Patriot для Украины, президент США Дональд Трамп стойко верит, что преимущество в этой войне – на стороне Кремля. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico", со ссылкой на источники в Белом доме.

Кто победит в войне: на кого теперь делает ставку Трамп

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Взгляд президента таков, что Россия победит — вопрос только в том, сколько это займет времени", — заявил высокопоставленный чиновник Белого дома на условиях анонимности.

По его словам, Трамп придерживается мнения, что Россия имеет "большую экономику, армию, и просто бросает тела в мясорубку", постепенно достигая результатов на фронте.

Впрочем, нарастающее разочарование Путиным, который якобы игнорирует любые попытки мирного урегулирования, побудило Трампа принять решение о поддержке нового пакета вооружения. США теперь позволили союзникам профинансировать закупку Patriot для Украины, а американский ВПК — получит заказы на их производство.

"Мы это не покупаем, но мы это производим, и они за это платят", — подчеркнул Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, имея в виду "очень богатых" европейских союзников.

Американский лидер также повторил свой давний тезис, что Украина в стратегическом смысле уступает России. Он отметил, что украинский народ продолжает бороться с невероятным мужеством, но ему этого не хватает – украинцы теряют вооружение.

Журналисты отмечают, что решение о передаче оружия Киеву не изменило подход Трампа. Оно скорее стало компромиссом. Президент США демонстрирует твердость в ответ на российскую жестокость, но не отказывается от своей стратегии "Америка превыше всего". Белый дом активно продвигает нарратив, что теперь США будут тратить меньше, а Европа – больше. Фактически война в Украине полностью ляжет на плечи европейцев.

Однако даже внутри движения MAGA возникло напряжение. Стив Бэннон, соратник Трампа, уже раскритиковал решение как шаг к втягиванию США в "старомодную изнурительную войну на кровавых землях Европы". Зато команда Трампа настаивает: это не отход от курса, а последовательное стремление "установить мир через силу" — и за чужие деньги.

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Источник: https://www.politico.com/news/2025/07/14/trumps-ukraine-aid-fits-america-first-00452809
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