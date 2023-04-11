Кто стоит за "сливом" секретных документов: в Белом доме сделали заявление

У Джо Байдена все еще затрудняются с точной версией того, кто может быть причастен к "сливу" секретных военных документов. Проверка продолжается. Как передает издание "Комментарии", об этом во время брифинга заявил координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

Джон Кирби. Фото: из открытых источников

"Мы не знаем, что в этих документах, мы не знаем, кто несет ответственность за это, и мы не знаем, есть ли у тех, кто это сделал, больше документов, которые они хотят опубликовать. Мы следим за ситуацией настолько внимательно, насколько это возможно. Но правда в том, что у нас сейчас нет информации", — отметил Джон Кирби.

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По его словам, некоторые из документов однозначно являются поддельными. Но он не уточнил о каких именно идет речь и сколько из них являются действительными. Также Кирби отметил, что проверка идет и добавил, что президент США знает об инциденте.

Координатор Совета нацбезопасности США добавил, Джо Байден был проинформирован об инциденте в конце прошлой недели. Президент был проинформирован и поддерживал контакт с представителями национальной безопасности на протяжении всех выходных.

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