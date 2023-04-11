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Кто стоит за "сливом" секретных документов: в Белом доме сделали заявление

Джон Кирби заявил, что Белый дом еще не знает, кто стоит за "сливом" секретных документов

сегодня, 10:20
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Автор:

Кравцев Сергей

У Джо Байдена все еще затрудняются с точной версией того, кто может быть причастен к "сливу" секретных военных документов. Проверка продолжается. Как передает издание "Комментарии", об этом во время брифинга заявил координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

Кто стоит за "сливом" секретных документов: в Белом доме сделали заявление

Джон Кирби. Фото: из открытых источников

"Мы не знаем, что в этих документах, мы не знаем, кто несет ответственность за это, и мы не знаем, есть ли у тех, кто это сделал, больше документов, которые они хотят опубликовать. Мы следим за ситуацией настолько внимательно, насколько это возможно. Но правда в том, что у нас сейчас нет информации", — отметил Джон Кирби.


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По его словам, некоторые из документов однозначно являются поддельными. Но он не уточнил о каких именно идет речь и сколько из них являются действительными. Также Кирби отметил, что проверка идет и добавил, что президент США знает об инциденте.

Координатор Совета нацбезопасности США добавил, Джо Байден был проинформирован об инциденте в конце прошлой недели. Президент был проинформирован и поддерживал контакт с представителями национальной безопасности на протяжении всех выходных.

Читайте также на портале "Комментарии" — Пентагон расследует утечку секретных планов НАТО и США о подготовке наступления Украины. Кроме того, в сеть "слили" новые секретные документы об Украине, Китае и Ближнем Востоке. Уже появилась реакция на это со стороны Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, а также анализ российской реакции от американских аналитиков. О чем говорят эти "сливы", общая шумиха вокруг них, а также реакция сторон? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4Leeg70S6TY
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