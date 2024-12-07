Кто в США блокирует помощь Украине: почему у Байдена теперь связаны руки

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Кравцев Сергей
Президент США Джо Байден уже показал значительную поддержку Украине. Однако теперь его окончательные решения будут зависеть от ряда факторов, включая ход войны, внутриполитическую ситуацию в США и международный контекст. В настоящее время основные препятствия для выделения пакета помощи Украине могут возникать из нескольких источников. Об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказала эксперт Украинского института политики Ева Антоненко.
Джо Байден. Фото: из открытых источников
По ее мнению, эти заявления свидетельствуют о том, что республиканцы пока не поддерживают выделение дополнительной помощи Украине для вступления в должность нового президента. Это создает препятствия для быстрого принятия решений по поддержке Украины. Байден может попытаться использовать исполнительные полномочия для выделения помощи, но это может быть ограничено законодательными рамками и политическими реалиями", – подытожила Ева Антоненко.
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