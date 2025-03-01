Кто выиграл от публичной ссоры Зеленского и Трампа: неожиданный победитель

После неудачной встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа резко упала вероятность остановки огня на фронте весной, отметил политолог Вадим Денисенко.

Зеленский и Трамп

При этом, по его убеждению, этот раунд переговоров все же имеет своего победителя, и им стала Европа. Денисенко считает, что пока в Украине продолжится война, Трамп не сможет убедить или заставить ЕС добровольно перенести технологии в Штаты.

"Формула мира ЕС очень проста: в условиях мирного плана должна быть учтена позиция ЕС, где Трамп не имеет права не только принимать единоличные решения, но даже решающего голоса. Но это пока только стартовые пожелания ЕС и США. Трамп не отказался от идеи переноса технологий, а ЕС ищет точки объединения", — подчеркнул эксперт.

Вместе с тем Денисенко убежден, что в таких условиях очень усложняется возможность реализации соглашения, которое предлагал кремлевский диктатор Владимир Путин. Ее суть в том, чтобы завести США в совместные предприятия по добыче ресурсов и созданию посредника, обеспечивающего выход российских товаров на рынки "недружественных стран" с последующим ослаблением санкций. Политолог подчеркнул, что речь идет о соглашениях на десятки миллиардов долларов уже сейчас, впрочем, ее реализации зависит именно от ЕС.

По логике, говорит Денисенко, в среднесрочной перспективе на горизонте должен появиться Китай как посредник. По его словам, Пекину также крайне важно перетащить на свою сторону ЕС и его усилия будут направлены на разрешение "украинского конфликта", прежде всего, в рамках соглашений с ключевыми столицами ЕС.

"Мы вошли в глубокий и личностный конфликт с президентом США, который практически невозможно разрешить. Это будет иметь внутриполитические последствия внутри страны. Они будут зависеть от рейтинга Владимира Зеленского. Это прекрасно понимают в Вашингтоне, Москве, Брюсселе и Киеве", — подытожил Денисенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский назвал истинную причину, что спровоцировало спор с Трампом в Белом доме.



