Кто выиграл от публичной ссоры Зеленского и Трампа: неожиданный победитель

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Ткачик Олеся
После неудачной встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа резко упала вероятность остановки огня на фронте весной, отметил политолог Вадим Денисенко.
Зеленский и Трамп
При этом, по его убеждению, этот раунд переговоров все же имеет своего победителя, и им стала Европа. Денисенко считает, что пока в Украине продолжится война, Трамп не сможет убедить или заставить ЕС добровольно перенести технологии в Штаты.
Вместе с тем Денисенко убежден, что в таких условиях очень усложняется возможность реализации соглашения, которое предлагал кремлевский диктатор Владимир Путин. Ее суть в том, чтобы завести США в совместные предприятия по добыче ресурсов и созданию посредника, обеспечивающего выход российских товаров на рынки "недружественных стран" с последующим ослаблением санкций. Политолог подчеркнул, что речь идет о соглашениях на десятки миллиардов долларов уже сейчас, впрочем, ее реализации зависит именно от ЕС.
По логике, говорит Денисенко, в среднесрочной перспективе на горизонте должен появиться Китай как посредник. По его словам, Пекину также крайне важно перетащить на свою сторону ЕС и его усилия будут направлены на разрешение "украинского конфликта", прежде всего, в рамках соглашений с ключевыми столицами ЕС.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский назвал истинную причину, что спровоцировало спор с Трампом в Белом доме.
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