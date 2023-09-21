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Кто заменит Марка Милли: в США избрали нового председателя Объединенного комитета начальников штабов

Американские сенаторы проголосовали за нового руководителя Объединенного комитета начальников штабов.

сегодня, 11:33
Автор:
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Slava Kot
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Вечером 20 сентября Сенат США проголосовал за назначение нового главы Объединенного комитета начальников штабов генерала Чарльза Брауна. Он на этом посту заменит американского генерала Марка Милли. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Голос Америки".

Кто заменит Марка Милли: в США избрали нового председателя Объединенного комитета начальников штабов

Генерал ВВС США Чарльз Браун. Фото из открытых источников

Полномочия Марка Милли истекают 1 октября, поэтому Сенат США должен был избрать ему замену. В ходе голосования законодатели не могли утвердить новую кандидатуру из-за блокирования сенатора из Республиканской парии Томми Тубервиля.


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Однако теперь сенаторы смогли провести голосование, согласно которому 83 из 100 чиновников поддержали Чарльза Брауна в должности нового руководителя Объединенного комитета начальников штабов.

Генерал ВВС США Чарльз Браун – это военный летчик, руководивший американскими войсками в Тихоокеанском регионе. Браун стал первым за 20 лет афроамериканцем, возглавляющим Объединенный комитет начальников штабов США. До этого единственным афроамериканцем в этой должности был Колин Пауэлл, которого назначил бывший президент США Джордж Буш.

Напомним, что генерал Марка Милли находился главой Объединенного комитета начальников штабов с 2019 года. Американский генерал объявил, что покидает свой пост на встрече в "Рамштайне" 19 сентября. В своей последней речи Милли выразил поддержку Украине и указал, что свет победит тьму. В конце речи американский генерал сказал: "Слава Украине!".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Соединенные Штаты озвучили свою позицию по ракетам ATACMS для Украины.

Также "Комментарии" писали о президенте США, который, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, призвал противостоять агрессии Путина.



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Источник: https://www.holosameryky.com/
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