Кулеба назвал 4 пророссийских человека в команде Трампа: кто во главе их лагеря

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс стоит во главе пророссийского лагеря в команде Трампа. Также украинский дипломат назвал тех, кто ему противостоит.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. REUTERS/Go Nakamura

Дмитрий Кулеба в эфире проекта "История Без Мифов" назвал четыре человека с пророссийской позицией в команде Трампа на вершине которой находится Джей Ди Вэнс. Кроме вице-президента США это также специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Виткофф, заместитель министра обороны по вопросам политики Элбридж Колби и глава Пентагона Пит Хегсет.

"Джей Ди Вэнс стоит во главе лагеря, который бы в Украине назвали пророссийским. С ним там находится Стив Виткофф, Колби, Хегсет из Пентагона", — сказал Кулеба.

Однако экс-министр отметил, что у Трампа есть команда с другими взглядами, чем у Вэнса, в которую входит Марко Рубио.

"Ему противостоит в этом вопросе другая команда во главе с государственным секретарем и советником по национальной безопасности президента США в одном лице Марко Рубио. На их стороне Госдеп, ЦРУ и сенаторы во главе с полулегендарным Линдси Грэмом", — считает дипломат.

Как объясняет Кулеба, как и в любой политике вокруг лидера, есть группы влияния. Обе эти группы для лидера важны, поэтому он их сбалансирует: "здесь я что-то хорошее говорю о России, чтобы те чувствовали, что все нормально, а здесь я позволю продать оружие Украине".

Напомним, что, по данным американских СМИ, именно Колби и Хегсет стояли за остановкой помощи Украине от США. В свою очередь Вэнс неоднократно высказывал скандальные заявления по Украине, в частности спровоцировал конфликт между Трампом и Зеленским в феврале в Белом доме.

