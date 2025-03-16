Курщина не будет частью соглашения о прекращении огня: Виткофф рассказал новые подробности о переговорах

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Лиля Воробьева
Специальный представитель президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф, также занимающийся переговорами с Россией, заявил о существенном прогрессе в вопросе прекращения огня.
Стив Виткофф (фото из открытых источников)
Об этом Виткофф сообщил в комментарии CBS News.
"Мы обсудили много конкретных вопросов, и я хочу отметить огромную пропасть, которая существовала между Украиной и Россией до инаугурации, и где мы сейчас. Мы значительно сузили эти разногласия, достигнув заметного прогресса", – заявил представитель администрации Трампа.
Он также рассказал о некоторых деталях возможного мирного договора между Украиной и РФ, отметив сложность установления режима прекращения огня на почти 2000-километровой линии фронта.
Дипломат провел параллель с ситуацией в Газе, подчеркнув, что война России против Украины гораздо сложнее.
Кроме того, Виткофф предположил, что на следующей неделе может состояться телефонный разговор между Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Макрон заявил, что Путин не будет диктовать, размещать ли Европе миротворцев в Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина как суверенное государство имеет право приглашать союзные страны для размещения миротворческого контингента, и это не вопрос, который должна решать Россия. Об этом пишет Le Parisien.
Макрон подчеркнул, что европейские государства не нуждаются в разрешении Кремля для принятия такого решения. По словам Макрона, войска других стран могут быть размещены в стратегически важных городах, таких как Киев, Львов и Одесса. Он также пояснил, что франко-британский план предполагает не создание крупного военного контингента, а размещение нескольких тысяч военных в ключевых точках для проведения обучающих программ и демонстрации долгосрочной поддержки Украины.
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