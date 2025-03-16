Курщина не будет частью соглашения о прекращении огня: Виткофф рассказал новые подробности о переговорах

Специальный представитель президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф, также занимающийся переговорами с Россией, заявил о существенном прогрессе в вопросе прекращения огня.

Стив Виткофф (фото из открытых источников)

Об этом Виткофф сообщил в комментарии CBS News.

"Мы обсудили много конкретных вопросов, и я хочу отметить огромную пропасть, которая существовала между Украиной и Россией до инаугурации, и где мы сейчас. Мы значительно сузили эти разногласия, достигнув заметного прогресса", – заявил представитель администрации Трампа.

Он также рассказал о некоторых деталях возможного мирного договора между Украиной и РФ, отметив сложность установления режима прекращения огня на почти 2000-километровой линии фронта.

"Сюда не входит основная зона противостояния, какова Курщина. Следовательно, условия на поле боя разные. Мы должны обсудить это. Есть регионы, на которых, как мы все знаем, сосредоточено внимание россиян. Есть ядерный реактор, поставляющий значительное количество электроэнергии в Украину (очевидно, речь идет о Запорожской АЭС). С этим вопросом нужно разобраться. Также есть вопросы доступа к портам, существует соглашение о потенциале Черного моря – здесь есть много аспектов", – отметил Виткофф.

Дипломат провел параллель с ситуацией в Газе, подчеркнув, что война России против Украины гораздо сложнее.

"Все обязуются, все заинтересованные стороны, включая европейцев, делать все необходимое для достижения успешного урегулирования", — добавил он.

Кроме того, Виткофф предположил, что на следующей неделе может состояться телефонный разговор между Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Макрон заявил, что Путин не будет диктовать, размещать ли Европе миротворцев в Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина как суверенное государство имеет право приглашать союзные страны для размещения миротворческого контингента, и это не вопрос, который должна решать Россия. Об этом пишет Le Parisien.

Макрон подчеркнул, что европейские государства не нуждаются в разрешении Кремля для принятия такого решения. По словам Макрона, войска других стран могут быть размещены в стратегически важных городах, таких как Киев, Львов и Одесса. Он также пояснил, что франко-британский план предполагает не создание крупного военного контингента, а размещение нескольких тысяч военных в ключевых точках для проведения обучающих программ и демонстрации долгосрочной поддержки Украины.

