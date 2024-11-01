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5 дней до выборов в США: кто имеет больше шансов на победу

За пять дней до выборов президента США показатели Дональда Трампа и Камалы Харрис все больше сравниваются.

сегодня, 10:35
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Автор:
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Slava Kot

За пять дней до президентских выборов лидер республиканцев Дональд Трамп продолжает сокращать отрыв от вице-президента США Камалы Харрис. Согласно последним опросам, Трамп проигрывает в национальных опросах в США на чуть более чем на один процент, однако лидирует по шансам у букмекеров.

5 дней до выборов в США: кто имеет больше шансов на победу

Дональд Трамп и Камала Харрис

Согласно усредненным результатам опроса Fivethirtyeight, Камала Харрис имеет 47,9% поддержки американцев и опережает Дональда Трампа на 1,1% пункта, имеющего результат на уровне 46,8%. За неделю до выборов преимущество Харрис составило 1,4%, за две недели – 1,7%, а за три – 2%. Таким образом, Трамп постепенно сокращает отрыв от Харрис.

В США на выборах в 2024 году семь спорных штатов, которые определят победителя президентской гонки между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Согласно показателям 270towin, Дональд Трамп лидирует в пяти штатах, а Камала Харрис в двух.

Спорные штаты в которых побеждает Трамп:

  • — Пенсильвания – 0,8%
  • — Северная Каролина – 1,1%
  • — Джорджия – 1,9%
  • — Аризона – 1,8%
  • — Невада – 0,4%

Спорные штаты в которых побеждает Харрис:

  • — Мичиган – 1,5%
  • — Висконсин – 0,6%

Согласно ставкам букмекеров, Дональд Трамп имеет 61,1% шансов на победу на выборах в США, а Камала Харрис — 38,8%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Камала Харрис дала обещание Украине по поводу войны против России.

Также "Комментарии" писали о неожиданном факторе роста, который имеет большое значение в выборе президента США. Как обнаружили исследования, за последние сто лет примерно 75% выборов выигрывали кандидаты, которые имели более высокий рост, чем их оппонент.



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