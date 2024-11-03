3 дня до выборов в США: кто имеет больше шансов на победу

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Slava Kot
За три дня до президентских выборов лидер республиканцев Дональд Трамп продолжает сокращать отрыв от вице-президента США Камалы Харрис. Согласно последним опросам, Трамп проигрывает в национальных опросах в США чуть больше, чем на один процент, однако лидирует по шансам у букмекеров.
Дональд Трамп и Камала Харрис. Фото из открытых источников
Согласно усредненным результатам опроса Fivethirtyeight, Камала Харрис имеет 48% поддержки американцев и опережает Дональда Трампа на 1,2% пункта, имеющего результат на уровне 46,8%. За неделю до выборов преимущество Харрис составило 1,4%, за две недели — 1,7%, а за три — 2%. Таким образом, Трамп постепенно сокращает отрыв от Харрис.
В США на выборах в 2024 году семь спорных штатов, которые определят победителя президентской гонки между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Согласно показателям 270towin, Дональд Трамп лидирует в пяти штатах, а Камала Харрис в двух.
Спорные штаты в которых побеждает Трамп:
Спорные штаты в которых побеждает Харрис:
Согласно ставкам букмекеров, Дональд Трамп имеет 58,5% шансов на победу на выборах в США, а Камала Харрис – 41,4%. Таким образом, букмекеры сокращают отрыв Трампа, ведь за неделю до выборов Камала Харрис имела 33,4% шансов победить на выборах, а Трамп – 66,6%.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что первые данные о явке избирателей, досрочно проголосовавших на выборах в США, могут стать проблемой для Трампа.
Также "Комментарии" писали о Камале Харрис, которая считает, что Путин и Ким Чен Ын на выборах в США болеют за победу Дональда Трампа.
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