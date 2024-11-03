3 дня до выборов в США: кто имеет больше шансов на победу

За три дня до президентских выборов лидер республиканцев Дональд Трамп продолжает сокращать отрыв от вице-президента США Камалы Харрис. Согласно последним опросам, Трамп проигрывает в национальных опросах в США чуть больше, чем на один процент, однако лидирует по шансам у букмекеров.

Дональд Трамп и Камала Харрис. Фото из открытых источников

Согласно усредненным результатам опроса Fivethirtyeight, Камала Харрис имеет 48% поддержки американцев и опережает Дональда Трампа на 1,2% пункта, имеющего результат на уровне 46,8%. За неделю до выборов преимущество Харрис составило 1,4%, за две недели — 1,7%, а за три — 2%. Таким образом, Трамп постепенно сокращает отрыв от Харрис.

В США на выборах в 2024 году семь спорных штатов, которые определят победителя президентской гонки между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Согласно показателям 270towin, Дональд Трамп лидирует в пяти штатах, а Камала Харрис в двух.

Спорные штаты в которых побеждает Трамп:

— Пенсильвания – 0,1%

— Северная Каролина – 1,5%

— Джорджия – 1,4%

— Аризона – 1,4%

— Невада – 0,7%

Спорные штаты в которых побеждает Харрис:

— Мичиган – 1,7%

— Висконсин – 1%

Согласно ставкам букмекеров, Дональд Трамп имеет 58,5% шансов на победу на выборах в США, а Камала Харрис – 41,4%. Таким образом, букмекеры сокращают отрыв Трампа, ведь за неделю до выборов Камала Харрис имела 33,4% шансов победить на выборах, а Трамп – 66,6%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что первые данные о явке избирателей, досрочно проголосовавших на выборах в США, могут стать проблемой для Трампа.

Также "Комментарии" писали о Камале Харрис, которая считает, что Путин и Ким Чен Ын на выборах в США болеют за победу Дональда Трампа.