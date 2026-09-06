20 тысяч долл. за пиво: в США объявили небывалую "охоту"

В США произошла необычная кража, достойная сюжета комедии: со склада исчезла огромная партия пива Pabst Blue Ribbon. Злоумышленники вывезли около 34 тысяч банок напитка, общая стоимость которого оценивается примерно в 70 тысяч долларов.

Грузовик для доставки пива Pabst Blue Ribbon. Фото: Jason Lawrence / Wikimedia Commons, CC BY 2.0.

Как украли огромную партию пива

Кража произошла в штате Джорджия. По данным полиции, преступники использовали поддельные документы, чтобы получить доступ к грузу. В результате со склада вывезли несколько десятков тысяч банок Pabst Blue Ribbon.

Представители компании сообщили, что речь идёт примерно о 3000 ящиков пива. Для транспортировки такого количества продукции потребовался грузовой транспорт, однако злоумышленникам удалось провернуть операцию достаточно быстро.

После обнаружения пропажи Pabst Blue Ribbon обратилась к общественности за помощью. Компания разместила информацию о краже и объявила вознаграждение за сведения, которые помогут найти похищенное пиво и причастных к преступлению.

Pabst предлагает деньги за пиво

Производитель пообещал выплатить до 20 тысяч долларов за информацию, которая приведёт к возвращению партии. Теперь правоохранители пытаются установить, кто организовал необычную кражу и куда отправился груз.

Для Pabst Blue Ribbon эта история стала серьёзной проблемой: украденное пиво не только представляет значительную материальную ценность, но и должно было попасть к покупателям через обычную сеть поставок.

Пока неизвестно, удалось ли преступникам реализовать похищенную партию или она всё ещё находится где-то на территории США. Полиция продолжает расследование.

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