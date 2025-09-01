11-летний ребенок скончался после популярной игры в TikTok

В США случилась очередная трагедия, связанная с опасными онлайн-развлечениями. В Хьюстоне 11-летний мальчик скончался после того, как его застрелили во время исполнения популярного в соцсетях челленджа "ding dong ditch".

Мальчик был застрелен во время популярной игры. Фото из открытых источников

По информации полиции, инцидент с 11-летним мальчиком произошел 30 августа поздно вечером. Мальчик вместе с друзьями играл в игру, суть которой состоит в том, чтобы звонить в дверные звонки случайных домов и быстро убегать. Этот розыгрыш активно распространяется на TikTok и других платформах.

Около 23:00 ребенок звонил в дверь одного из домов по улице Расин в Хьюстоне. Когда он начал убегать, раздались выстрелы. Из-за инцидента около полуночи на место происшествия прибыла полиция. Мальчик был доставлен в больницу в критическом состоянии с несколькими огнестрельными ранениями. На следующий день он скончался.

Полиция сообщила, что по делу был задержан один человек. Однако обвинение не предъявлено, а подозреваемого впоследствии отпустили. Во время обыска дома было обнаружено несколько единиц огнестрельного оружия.

Игра "ding dong ditch" за последние годы привела к нескольким смертельным случаям. В Вирджинии 18-летний подросток был застрелен во время подобной затеи. Его трансляция игры велась в социальных сетях. Владелец дома объяснял, что думал о возможном ограблении. А годом ранее подобный инцидент произошел в штате Мэн.

