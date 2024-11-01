11 стран Европы призывают сняться кандидатку с выборов в США: это помешает победе Трампа

В преддверии президентских выборов в США Европейские Зеленые выступили с официальным обращением к кандидатке от американской Партии Зеленых Джилл Стайн. По мнению европейских политиков, участие Стайн может повлиять на результаты выборов и принести победу Дональду Трампу.

Джилл Стайн. Фото: Matt Rourke/AP

Европейские Зеленые из ряда стран призвали Джилл Стайн отказаться от участия в выборах, чтобы поддержать кандидатуру Камалы Харрис. В совместном заявлении, опубликованном на портале POLITICO, представители европейских Зеленых отметили, что именно Харрис может помешать Трампу стать следующим президентом.

"Мы ясно понимаем, что Камала Харрис является единственным кандидатом, который может заблокировать Дональда Трампа и его антидемократическую, авторитарную политику в Белом доме", – говорится в заявлении.

Джилл Стайн имеет поддержку от 1,1% до 1,4% американских избирателей в ключевых штатах, что может стать решающим фактором на результат выборов. В 2016 году Стайн приняла участие в выборах и отобрала часть голосов у кандидата Демократической партии, создав преимущество для Трампа. Европейские Зеленые настаивают на том, что нынешняя избирательная кампания слишком напряжена, чтобы игнорировать этот риск.

Европейские Зеленые также подчеркнули, что у них нет никаких официальных связей с Партией Зеленых США, которая больше не входит в глобальную организацию Зеленых. Отсутствие взаимопонимания связано с разногласиями в позициях по ключевым вопросам, в частности, в отношении российской агрессии в Украине.

Ранее Стайн критиковали за ее политические связи с авторитарными лидерами и участие в мероприятиях, организованных под эгидой российской пропагандистской телекомпании RT, где в 2015 году она сидела рядом с Владимиром Путиным.

Заявления к Джилл Стайн поступили от Зеленых из Германии, Франции, Дании, Италии, Нидерландов, Ирландии, Эстонии, Бельгии, Испании, Польши и Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о шансах на победу Дональда Трампа и Камалы Харрис на выборах в США.

Также "Комментарии" писали, что Камала Харрис дала обещание Украине по поводу войны.