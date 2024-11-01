11 стран Европы призывают сняться кандидатку с выборов в США: это помешает победе Трампа

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Slava Kot
В преддверии президентских выборов в США Европейские Зеленые выступили с официальным обращением к кандидатке от американской Партии Зеленых Джилл Стайн. По мнению европейских политиков, участие Стайн может повлиять на результаты выборов и принести победу Дональду Трампу.
Джилл Стайн. Фото: Matt Rourke/AP
Европейские Зеленые из ряда стран призвали Джилл Стайн отказаться от участия в выборах, чтобы поддержать кандидатуру Камалы Харрис. В совместном заявлении, опубликованном на портале POLITICO, представители европейских Зеленых отметили, что именно Харрис может помешать Трампу стать следующим президентом.
Джилл Стайн имеет поддержку от 1,1% до 1,4% американских избирателей в ключевых штатах, что может стать решающим фактором на результат выборов. В 2016 году Стайн приняла участие в выборах и отобрала часть голосов у кандидата Демократической партии, создав преимущество для Трампа. Европейские Зеленые настаивают на том, что нынешняя избирательная кампания слишком напряжена, чтобы игнорировать этот риск.
Европейские Зеленые также подчеркнули, что у них нет никаких официальных связей с Партией Зеленых США, которая больше не входит в глобальную организацию Зеленых. Отсутствие взаимопонимания связано с разногласиями в позициях по ключевым вопросам, в частности, в отношении российской агрессии в Украине.
Ранее Стайн критиковали за ее политические связи с авторитарными лидерами и участие в мероприятиях, организованных под эгидой российской пропагандистской телекомпании RT, где в 2015 году она сидела рядом с Владимиром Путиным.
Заявления к Джилл Стайн поступили от Зеленых из Германии, Франции, Дании, Италии, Нидерландов, Ирландии, Эстонии, Бельгии, Испании, Польши и Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о шансах на победу Дональда Трампа и Камалы Харрис на выборах в США.
Также "Комментарии" писали, что Камала Харрис дала обещание Украине по поводу войны.
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