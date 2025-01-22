22 штата взбунтовалось против Трампа: подали иск в федеральный суд

Дональд Трамп обещал кардинальные изменения в политике, после инаугурации. Одним из первых указов, подписанных президентом Трампа стала отмена получения гражданства по праву рождения. Однако решение президента США не поддерживает почти половина штатов, подавших иск на отмену указа Трампа.

Дональд Трамп. Фото: Comments.ua

18 генеральных прокуроров от Демократической партии заявили, что предложение президента Дональда Трампа лишить гражданства по праву является "явно незаконной попыткой лишить сотни тысяч детей, рожденных в США, гражданства на основе их происхождения". Они подали иск, указывая, что Трамп стремится отменить "установленный и древний конституционный принцип" обычным исполнительным указом.

"Президент не имеет полномочий переписывать или отменять поправку в конституцию или должным образом принятый устав. Кроме того, он не уполномочен ни одним другим источником закона ограничивать, кто получает гражданство США по рождению", — говорится в иске.

Кроме 18 штатов, в тот же день еще четыре подали подобный иск в федеральный суд, требуя отменить исполнительный указ Трампа. Таким образом, количество штатов, выступивших против президента США, возросло до 22.

Согласно подписанному указу Трампа, с февраля 2025 года в США должны прекратить выдачу документов людям, родившимся на территории Соединенных Штатов от родителей, не имеющих документов или имеющих временные визы для пребывания в США. В поданном иске от штатов говорится, что таким образом Трамп может лишить гражданства около 150 тыс. человек в год, рождающихся в США от родителей без документов.

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