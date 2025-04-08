78-летний Трамп пройдет обязательный медосмотр: что известно о состоянии его здоровья

Дональд Трамп объявил о планах пройти плановый ежегодный медосмотр в медицинском центре Уолтера Рида. Несмотря на то, что Трамп не употребляет алкоголь и не курит, он любит газированные напитки и фастфуд, которые могут повлиять на здоровье 78-летнего президента США.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп на платформе Truth Social сообщил о планах пройти медосмотр.

"Мне приятно сообщить, что мой давно запланированный ежегодный осмотр состоится в армейском медицинском центре Уолтера Рида в эту пятницу. Я никогда не чувствовал себя лучше, но это все равно нужно сделать!", — написал Трамп.

С момента завершения первой каденции Трампа в 2020 году обнародована немного информации о его состоянии здоровья. В частности, после попытки покушения на Трампа в 2024 году тогдашний врач Белого дома Ронни Джексон сказал, что осмотрел президента, однако не указал конкретных выводов.

Несмотря на то, что американский президент не пьет и не курит, он страдает ожирением. Трамп при росте 190 см весит 110 кг. В 2018 году было обнаружено, что у него высокий уровень холестерина. В том же году у Трампа диагностировали легкую форму ишемической болезни сердца.

Отец Трампа Фред болел деменцией, которую диагностировали в 1991 году, когда ему было 86 лет. Позже было обнаружено, что у него болезнь Альцгеймера.

Во время предвыборной гонки Камала Харрис призвала Трампа предоставить информацию о его состоянии здоровья, ведь он постоянно критиковал на несколько лет старше себя Джо Байдена за возраст и якобы неспособность управлять страной. В июне Трамп отметит свое 79-летие. В конце своего второго срока ему исполнилось бы 82 года, что сделало бы его старейшим президентом в истории США.

Традиционно американские президенты проходят ежегодные медосмотры в военном медицинском центре Уолтера Рида в Мериленде, а результаты осмотра обнародует врач Белого дома.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему Дональд Трамп не употребляет алкоголь.

Также "Комментарии" писали, что импичмент Трампа пообещал организовать конгрессмен-демократ в течение 30 дней.