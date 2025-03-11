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Невестка Трампа заявила, что американцы должны целовать ноги Илона Маска и Дональда Трампа

Лара Трамп отреагировала на критику президента США.

сегодня, 15:30
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Автор:
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Slava Kot

Жена третьего ребенка президента США Лара Трамп считает, что американцам "стоит целовать ноги" миллиардеру Илону Маску и Дональду Трампу за их подход к сокращению федеральных расходов в правительстве.

Невестка Трампа заявила, что американцы должны целовать ноги Илона Маска и Дональда Трампа

Лара Трамп. Фото: Reuters

Во время интервью на Fox News Лара Трамп, ранее бывшая сопредседателем Республиканского национального комитета, назвала "смешной" критику людей, указывающих, что работа Илона Маска в должности руководителя DOGE "обогащает его самого и его друзей". По ее словам, американцы должны выразить благодарность президенту и миллиардеру за их массовые чистки в правительстве и усилия по сокращению расходов, несмотря на то, что они уже привели к нескольким ошибкам, в том числе их признал также Илон Маск.

"Люди должны целовать ноги Илона Маска и Дональда Трампа за то, что они на самом деле сделали это", — сказал Трамп.

Она также настаивала на том, что Маск, не получающий денег за свою роль старшего советника Белого дома, идет на финансовые жертвы.

"Этот парень теряет деньги из-за того, что он делает, но он понимает важность этого момента. Мы не можем продолжать вечно тратить деньги так, как есть. Мы в таком случае не можем выжить как страна", – добавила Лара Трамп.

Маск, управляющий Департаментом эффективности правительства США, начал резкое сокращение чиновников и отмену разнообразных программ, чем вызвал несколько исков в суд. Кроме того, сам Маск признал, что ошибся, когда отменил программу для профилактики Эболы, а также уволил экспертов по ядерным проверкам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп призвал американцев закрыть рот относительно критики рекордной цены на яйца.

Также "Комментарии" писали, что Илон Маск за два месяца в администрации Трампа потерял 140 млрд долларов.



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Источник: https://x.com/Acyn/status/1899267929797271573
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