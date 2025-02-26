Лавров «послал» Трампа и все его «подачки», которые у Путина считают унизительными

Ни заигрывание американского президента Дональда Трампа перед кремлевским диктатором Владимиром Путиным, ни уступки в ООН, ни потенциальный вывод американцев из военных баз в Европе не являются для Путина конфетой, потому что он хочет коробку конфет и еще сладкую вату. Так прокомментировал заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова о том, что Россия не будет прекращать боевые действия на линии разграничения политолог Виктор Шлинчак.

Дональд Трамп

По его убеждению, Путин до сих пор не отказался от своих стратегических целей – восстановить геополитическое влияние на Европу, восстановить свой международный статус, утвердить новые реалии в документах новой Ялты.

"И какие-то подачки Трампа не удовлетворят аппетит Москвы, потому что она стремится к большему. Надо надеяться, что рано или поздно Путин все равно нарвется, для нас чем раньше, тем лучше, конечно", – отметил эксперт.

По его словам, впереди встреча Трампа с президентом Владимиром Зеленским, после нее будет встреча с Путиным, а после этого начнутся "хороводы" вокруг так называемого "мирного соглашения".

Шлинчак считает, что Украина полгода — год, чтобы завязать все необходимые цепочки Европы и перейти к созданию Единого европейского оборонного союза до тех пор, пока США не потеряют интерес к этой извечной забаве перезагрузки отношений с Москвой.

"Но грабли, да грабли. "Заглянуть в глаза Путину"-2. Да, мы это уже проходили. Даже президент Зеленский понял, что этот путь – ложный. Скорее бы это понял и Трамп", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 28 февраля президент Владимир Зеленский должен встретиться с Трампом. Перед этой встречей ему дали несколько важных советов.



