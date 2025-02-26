logo

BTC/USD

87771.72

ETH/USD

2435.66

LTC/USD

123.55

USD/UAH

41.88

EUR/UAH

44.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Лавров «послал» Трампа и все его «подачки», которые у Путина считают унизительными
commentss НОВОСТИ Все новости

Лавров «послал» Трампа и все его «подачки», которые у Путина считают унизительными

Путин не намерен останавливать боевые действия, потому что он на самом деле стремится к большему, чем просто оккупация части Украины

сегодня, 15:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Ни заигрывание американского президента Дональда Трампа перед кремлевским диктатором Владимиром Путиным, ни уступки в ООН, ни потенциальный вывод американцев из военных баз в Европе не являются для Путина конфетой, потому что он хочет коробку конфет и еще сладкую вату. Так прокомментировал заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова о том, что Россия не будет прекращать боевые действия на линии разграничения политолог Виктор Шлинчак.

Лавров «послал» Трампа и все его «подачки», которые у Путина считают унизительными

Дональд Трамп

По его убеждению, Путин до сих пор не отказался от своих стратегических целей – восстановить геополитическое влияние на Европу, восстановить свой международный статус, утвердить новые реалии в документах новой Ялты.

"И какие-то подачки Трампа не удовлетворят аппетит Москвы, потому что она стремится к большему. Надо надеяться, что рано или поздно Путин все равно нарвется, для нас чем раньше, тем лучше, конечно", – отметил эксперт.

По его словам, впереди встреча Трампа с президентом Владимиром Зеленским, после нее будет встреча с Путиным, а после этого начнутся "хороводы" вокруг так называемого "мирного соглашения".

Шлинчак считает, что Украина полгода — год, чтобы завязать все необходимые цепочки Европы и перейти к созданию Единого европейского оборонного союза до тех пор, пока США не потеряют интерес к этой извечной забаве перезагрузки отношений с Москвой.

"Но грабли, да грабли. "Заглянуть в глаза Путину"-2. Да, мы это уже проходили. Даже президент Зеленский понял, что этот путь – ложный. Скорее бы это понял и Трамп", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 28 февраля президент Владимир Зеленский должен встретиться с Трампом. Перед этой встречей ему дали несколько важных советов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/viktor.shlinchak/posts/pfbid0YfZPVEc3oEpja1fdH75LyErkXDLscRJZCqkTnSgsZgQyP7zNxkRroUbkWBYfzd2Vl
Теги:

Новости

Все новости