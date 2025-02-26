Лавров «послал» Трампа и все его «подачки», которые у Путина считают унизительными

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Ткачик Олеся
Ни заигрывание американского президента Дональда Трампа перед кремлевским диктатором Владимиром Путиным, ни уступки в ООН, ни потенциальный вывод американцев из военных баз в Европе не являются для Путина конфетой, потому что он хочет коробку конфет и еще сладкую вату. Так прокомментировал заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова о том, что Россия не будет прекращать боевые действия на линии разграничения политолог Виктор Шлинчак.
Дональд Трамп
По его убеждению, Путин до сих пор не отказался от своих стратегических целей – восстановить геополитическое влияние на Европу, восстановить свой международный статус, утвердить новые реалии в документах новой Ялты.
По его словам, впереди встреча Трампа с президентом Владимиром Зеленским, после нее будет встреча с Путиным, а после этого начнутся "хороводы" вокруг так называемого "мирного соглашения".
Шлинчак считает, что Украина полгода — год, чтобы завязать все необходимые цепочки Европы и перейти к созданию Единого европейского оборонного союза до тех пор, пока США не потеряют интерес к этой извечной забаве перезагрузки отношений с Москвой.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 28 февраля президент Владимир Зеленский должен встретиться с Трампом. Перед этой встречей ему дали несколько важных советов.
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