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Легендарные астронавты, пробывшие в космосе 9 месяцев, получили неожиданное обещание от Трампа

Астронавты, вместо нескольких дней пробывшие в космосе 9 месяцев, получат мизер от государства, впрочем, Трамп пообещал вмешаться

сегодня, 10:09
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Ткачик Олеся

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов лично выплатить компенсацию астронавтам за сверхурочную работу во время их длительной миссии на Международной космической станции (МКС). В частности, об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.

Легендарные астронавты, пробывшие в космосе 9 месяцев, получили неожиданное обещание от Трампа

Сунита Вильямс

Известно, что астронавты Сунита Уильямс и Бутч Уилмор, проведшие на орбите 286 дней, вернулись на Землю 18 марта 2025 года. Их корабль успешно приводился в Мексиканском заливе у побережья Таллахасси во Флориде.

По информации медиа, во время пребывания на МКС астронавты получали суточные в размере всего 5 долларов, как и другие командировочные госслужащие.

"Мне никто об этом не говорил. Если придется, я заплачу из своего кармана. Я обо всем позабочусь", — ответил Трамп на сообщение о том, что астронавты не получат оплату сверхурочных.

Уильямс и Уилмор отправились на МКС 5 июня 2024 года. Сначала планировалось, что их миссия будет продолжаться всего восемь дней, и они вернутся на Землю уже 13-14 июня. Однако из-за технических неисправностей двигателей корабль не смог выполнить запланированный возврат. В результате астронавты провели на орбите значительно дольше, совершив 4576 оборотов вокруг Земли.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что NASA подтвердило, что астронавты получат дополнительную выплату за продление миссии, хотя точная сумма пока не разглашается. Бывшая астронавтка NASA Кейди Коулман отметила, что космонавты получают базовую зарплату без доплат за сверхурочную работу, а компенсация за незапланированные расходы обязательна, но минимальна.




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