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Главная Новости Мир США Лесные пожары в США: огонь стремительно приближается к Лос-Анджелесу (ФОТО)
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Лесные пожары в США: огонь стремительно приближается к Лос-Анджелесу (ФОТО)

Тысячи людей эвакуированы

сегодня, 15:38
Автор:

Лиля Воробьева

Калифорния страдает от стихии — на севере ее территории сильно горят леса. Пожарные каждый раз фиксируют новые места, где уже пылает огонь. Он неумолимо приближается к Лос-Анджелесу. Об этом в репортаже информируют журналисты ТСН.

Лесные пожары в США: огонь стремительно приближается к Лос-Анджелесу (ФОТО)

В США горят леса. Фото: Reuters


Свои города, которые теперь находятся в опасности, потому что пламя подходит все ближе, покидают тысячи жителей. За один день было уничтожено 15 домов, огонь подбирается еще до шести сотен окружающих особняков. Пожарные не справляются с огненной стихией, поэтому им помогает авиация, ведь из-за ветра она становится только сильнее.


В огне уже горел город Гринвилл. Стихия уничтожила историческую застройку центра, а также и окружающие жилые кварталы. Теперь там только погорелые руины. Более ста домов уничтожены полностью, не уцелели и коммерческие здания.


Особенно страдает север Калифорнии. Там массово выгорают леса. Распространению огненной стихии способствует сильный ветер, сухая трава, которая сразу пылает, и жара.


Лесные пожары в США: огонь стремительно приближается к Лос-Анджелесу (ФОТО) - фото 2
Лесные пожары в США: огонь стремительно приближается к Лос-Анджелесу (ФОТО) - фото 3
Лесные пожары в США: огонь стремительно приближается к Лос-Анджелесу (ФОТО) - фото 4
Лесные пожары в США: огонь стремительно приближается к Лос-Анджелесу (ФОТО) - фото 5

Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что в США лесные пожары уничтожают все на своем пути. В Соединенных Штатах Америки продолжают полыхать леса.

В американской Калифорнии до сих пор не могут обуздать крупнейший лесной пожар за всю историю штата. Ему дали название "Дикси". Как стало известно, на данный момент уже несколько населенных пунктов полностью выжженные. Около 10 тысяч местных жителей покинули свои дома, которые расположены в опасных районах.


Сообщается, что за последние сутки территория, охваченная огнем, увеличилась до 230 тысяч гектаров. В ликвидации возгораний участвуют несколько тысяч сотрудников пожарной службы. Они борются с пламенем круглосуточно, однако пожар не удается локализовать.


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Источник: https://tsn.ua/ru/svit/v-ssha-lesnye-pozhary-priblizhayutsya-k-los-andzhelesu-1853788.html
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