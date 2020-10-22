Лесные пожары в США: в Колорадо пришлось эвакуировать людей и закрыть национальный парк

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Татьяна Веремеева
Из-за лесных пожаров в Колорадо (США) пришлось закрыть национальный парк
Роки-Маунтин. Местные власти приняли такое решение после того, как из-за
сильного ветра огонь стал активно распространяться. Об этом сообщает Reuters.
После того, как огонь стал активно распространяться на
территорию Роки-Маунтин, Служба национальных
парков в четверг решила закрыть все пространство площадью 668 квадратных километров. Национальная
метеорологическая служба прогнозировала, что на выходных в Колорадо будет сохраняться жаркая,
сухая и ветреная погода. Но синоптики уже предупредили о дождях и похолодании.
Кроме того, из-за пожаров люди вынуждены покинуть свои
дома и эвакуироваться.
В
северной части штата пожары не могут потушить со средины августа. Кроме того, уже был установлен
рекорд штата по масштабам лесных пожаров.
Во
вторник вертолеты спасли 23 туриста и трех собак из Национального леса
Сан-Хуан, где в понедельник вспыхнул небольшой, но опасный ледяной пожар в
юго-западном углу Колорадо, недалеко от небольшого бывшего шахтерского городка
Сильвертон.
Ранее "Комментарии" писали, что Кабмин
выделил 185 млн гривен на помощь пострадавшим от пожаров в Луганской
области.
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