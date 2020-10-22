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Главная Новости Мир США Лесные пожары в США: в Колорадо пришлось эвакуировать людей и закрыть национальный парк
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Лесные пожары в США: в Колорадо пришлось эвакуировать людей и закрыть национальный парк

Лесные пожары в США привели к закрытию национального парка

22 октября 2020, 23:52
Автор:

Татьяна Веремеева

Из-за лесных пожаров в Колорадо (США) пришлось закрыть национальный парк Роки-Маунтин. Местные власти приняли такое решение после того, как из-за сильного ветра огонь стал активно распространяться. Об этом сообщает Reuters.

Лесные пожары в США: в Колорадо пришлось эвакуировать людей и закрыть национальный парк

После того, как огонь стал активно распространяться на территорию Роки-Маунтин, Служба национальных парков в четверг решила закрыть все пространство площадью 668 квадратных километров. Национальная метеорологическая служба прогнозировала, что на выходных в Колорадо будет сохраняться жаркая, сухая и ветреная погода. Но синоптики уже предупредили о дождях и похолодании.

Кроме того, из-за пожаров люди вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться.

В северной части штата пожары не могут потушить со средины августа. Кроме того, уже был установлен рекорд штата по масштабам лесных пожаров.

Во вторник вертолеты спасли 23 туриста и трех собак из Национального леса Сан-Хуан, где в понедельник вспыхнул небольшой, но опасный ледяной пожар в юго-западном углу Колорадо, недалеко от небольшого бывшего шахтерского городка Сильвертон.

Ранее "Комментарии" писали, что Кабмин выделил 185 млн гривен на помощь пострадавшим от пожаров в Луганской области.


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