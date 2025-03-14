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Личного разговора с Путиным не было: о чем говорил Трамп

О каком разговоре с Путиным рассказал Трамп

14 марта 2025, 18:14
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Кречмаровская Наталия

В пятницу, 14 марта, президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social распространил сообщение, в котором прокомментировал разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Однако в Белом доме опровергли разговор между лидерами стран, оказалось, что Трамп просто не указал, о каком именно разговоре он рассказал.

Личного разговора с Путиным не было: о чем говорил Трамп

Фото портал "Комментарии"

Отмечается, что сообщение Дональда Трампа о разговоре с Владимиром Путиным касалось встречи лидера РФ со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом. Об этом сообщили в Белом доме.

При этом сам пост Трампа вызвал путаницу из-за того, что президент США приветствовал обсуждение с хозяином Кремля и сказал, что "упорно просил" Путина. Такие формулировки создали впечатление, будто Трамп говорил с Путиным лично.

Напомним, что во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии, как писал портал "Комментарии", состоялись переговоры украинской и американской делегаций. По результатам встречи, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Украина согласилась на установление 30-дневной полной тишины. Однако об обсуждении территориальных вопросов официальных комментариев не было.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал "сложной ситуацию" по переговорам по установлению мира в Украине. При этом американский лидер добавил, что в ходе встречи обсуждаются, в частности, территориальные вопросы.

В этом контексте он отметил, что "обсуждались многие детали", включая территории, привлеченные к потенциальному соглашению. Трамп также заявил, что не хочет "тратить попусту время".



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/03/14/7207221/
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