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Лицо Трампа на горе Рашмор рядом с Вашингтоном и Рузвельтом: что предлагают в Конгрессе

Сейчас на горе лица четырех самых выдающихся президентов США

сегодня, 16:01
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Недилько Ксения

Член Палаты представителей и республиканка Анна Паулина Луна выдвинула законопроект о размещении лица Дональда Трампа на горе Рашмор — мемориале, где высечены главы четырех президентов, внесшие наибольший вклад в развитие США.

Лицо Трампа на горе Рашмор рядом с Вашингтоном и Рузвельтом: что предлагают в Конгрессе

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Об этом она заявила в соцсети Х.

"Его выдающиеся достижения для нашей страны и успехи, которых он будет продолжать достигать, заслуживают высочайшего признания и уважения на этом знаковом национальном памятнике. Начнем резьбу!" — заявила Луна.

Отметим, что она стала первой женщиной мексиканского происхождения, избранной в Конгресс от Флориды.

Впервые такое обновление на мемориале предложил бывший руководитель предвыборной кампании Трампа и спорный эксперт-консерватор Кори Левандовски, передает New York Post.

"Какой-то действительно умный конгрессмен должен пойти и сказать: "Лицо Дональда Трампа на горе Рашмор"", — заявлял он.

Отметим, что гора Рашмор расположена возле города Кистоун в Южной Дакоте. Она известна тем, что в ее горной породе высечены 18-метровые главы четырех президентов США: Джорджа Вашингтона, приведшего страну к демократии; Томаса Джефферсона, создавшего Декларацию Независимости; Авраама Линкольна, положившего конец рабству в США; Теодора Рузвельта, способствовавшего строительству Панамского канала, охране государства и бизнеса.

Мемориал занимает площадь 5,17 км и находится на высоте 1745 м над уровнем моря.

До колонизации Америки языком племен сиу, обитавших в этой местности, гора называлась "Шесть дедов" или "Сахарная гора", но ее переименовали в 1930 году в честь бизнесмена Чарльза Рашмора, организовавшего экспедицию, впервые посетившую этот район в 1885-м. Он выделил средства на строительство скульптур президентов.

Гора Рашмор является национальным памятником США. Ежегодно мемориал посещает около 2 млн туристов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент США Дональд Трамп издал приказ о запрете пола детей в США. Распоряжение называется "Защита детей от химического и хирургического увечья".



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