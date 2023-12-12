Лидер республиканцев после встречи с Зеленским рассказал, когда смогут утвердить помощь Украине

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что США не смогут утвердить помощь к Рождеству. По его словам, это "практически невозможно". Также он призвал Байдена активнее участвовать в переговорах, зашедших в тупик. Из законодателя цитирует The Hill

Митч Макконнелл (фото из открытых источников)

Лидер республиканской партии рассказал, что это невозможно, ведь сама процедура занимает больше времени.

"Все, что я сказал, это то, что практически невозможно, даже несмотря на достижение соглашения, разработать его, провести через Сенат, провести его через Палату представителей к Рождеству", — сказал Макконнелл после встречи с Зеленским.

Также лидер республиканцев посетовал, что Белый дом не встречается лично с республиканцами для переговоров, а всю работу перевел на демократов в Сенате.

По его мнению, "единственный способ достичь соглашения" — это личное участие Байдена в зашедших в угол переговорах.

"Мы все знаем, что он единственный, кто может подписать закон. Без него соглашения не будет", – сказал Макконнелл.

Также он подчеркнул, что дальше документ о помощи Украине, если он задержится до января, принять не менее сложно.

Сообщается, что заявление Макконнелла появилось всего через несколько часов после встречи Зеленского с сенаторами на Капитолийском холме.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что появились первые подробности визита Зеленского в США. Глава государства Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон во время задержки решения вопроса о выделении Киеву крупного пакета военной помощи. Поэтому встреча украинского президента с членами Сената на Капитолийском холме была "очень продуктивной". Об этом сказал представитель большинства в Сенате Чак Шумер.