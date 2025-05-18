Лидеры Великобритании, Германии, Польши и Франции хотят провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом перед его разговором с Владимиром Путиным, который запланирован на 19 мая, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Лидеры Европы позвонят Путину. Фото из открытых источников

Немецкий канцлер сказал, что обсудил звонок Путина и Трампа с госсекретарем США Марком Рубио во время посещения инаугурационной мессы Папы Льва XIV в Ватикане.

"Мы договорились, что поговорим еще раз – четыре лидера государств и президент США – перед разговором Трампа с Путиным", – заявил Фридрих Мерц.

Немецкий канцлер отметил, что имел продолжительный разговор в Ватикане с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что страна-агрессор планирует "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в ночь на 19 мая. Об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны Украины. Запуск ракеты, оснащенной учебным боеприпасом, с мобильного грунтового комплекса приказано осуществить расчету 433 полка 42 дивизии 31 армии ракетных войск стратегического назначения государства агрессора. Место запуска — район вблизи населенного пункта Свободный Свердловской области России.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину Владимир Путин заявлял, что целями так называемой "СВО" является "демилитаризация и денацификация" Украины, что предусматривает устранение демократически избранной украинской власти, предотвращение вступления Украины в НАТО и защиту русскоязычного населения Украины, которое, по ложным нарративам российских пропагандистов, столкнулось с геноцидом.