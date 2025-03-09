Лишь одно решение Трампа лишило Украину одной из "важнейших вещей" от США

Решение президента Дональда Трампа прекратить передачу разведданных серьезно усложнило возможность Украины контролировать ситуацию на фронте, лишив ее способности отслеживать большие перемещения российских войск и уязвимость к авиаударам, сообщает Business Insider.

Дональд Трамп. Фото: СNN

Сергей Рахманин, член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, в комментарии изданию отметил, что прекращение США обмена разведданными и ограничение доступа к спутниковым снимкам могут значительно ослабить способность Украины защищаться от ракетных атак со стороны России. Это решение также усложняет мониторинг движения вражеских войск и техники.

Своевременное выявление изменений в расположении сил противника является критически важным для эффективной обороны. Данные разведки и спутниковые снимки также необходимы для точечных ударов по враждебным целям в глубине территории противника.

На этой неделе официальные представители США подтвердили, что Вашингтон перестал предоставлять Киеву разведданные. Это решение было принято после того, как Трамп решил приостановить военную помощь Украине после противоречивой встречи с президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

В пятницу администрация Трампа также ограничила доступ украинских аккаунтов к спутниковым снимкам. Американская компания Maxar, предоставлявшая эти изображения Киеву, подтвердила, что это решение повлияло на ее работу.

"Разведанные — одно из самых ценных, что Украина получила от США", — заявил Рахманин.

Он также подчеркнул, что "самым болезненным аспектом" для Киева является потеря доступа к спутниковым снимкам:

"Это усложняет получение информации о ракетных ударах, что серьезно снижает эффективность системы противовоздушной обороны. Соединенные Штаты предоставляли важную информацию, в том числе данные со спутников, таких как Maxar".

Как уже писали "Комментарии", администрация президента Дональда Трампа приостановила доступ Украины к коммерческим спутниковым снимкам, приобретенным правительством США через компанию Maxar