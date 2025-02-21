Американское консервативное издание The New York Post, являющееся любимым для президента США Дональда Трампа, опубликовало на своей передовице материал, в котором утверждается, что настоящим диктатором является президент России Владимир Путин. Об этом сообщает "Европейская правда".

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: 24 Канал

Выпуск газеты за 21 февраля украшает большой портрет Путина и заголовок: "Президент Трамп, вот кто диктатор".

В материале, подготовленном автором Дугласом Мюрреем, приводятся "10 фактов о войне между Украиной и Россией, о которых мы игнорируем на собственный риск".

Первый факт подчеркивает, что войну начал именно Путин, несмотря на то, что Трамп заявил несколько дней назад, что война не должна была начинаться.

Мюррей также подчеркивает, что хотя Трамп прав в том, что война "никогда не должна была начинаться", ответственность за ее начало лежит на Путине, а не на Зеленском.

Автор подчеркивает, что диктатором является именно Путин.



"Он правит Россией железной рукой КГБ с момента прихода к власти в 1999 году. Он безжалостно подавил независимые СМИ, уничтожил свободные и честные выборы, разрушил гражданское общество и убивал политических оппонентов, как в России, так и за ее пределами. Люди, выступающие против войны в России".

Зеленский, в отличие от Путина, не является диктатором, а избранным на свободных выборах политиком, отмечает автор.

"Его рейтинг поддержки составляет 57%, а не 4%, как утверждал Трамп. В Украине работают активные независимые СМИ, которые держат правительство под контролем, в отличие от России, где таких СМИ нет", – пишет Мюррей.

Автор также добавляет, что, независимо от того, будет ли Зеленский переизбран в Украине, Путин всегда будет оставаться у власти в России, потому что его выборы являются фикцией.

Напомним, как уже писали "Комментарии", похоже, что окружение Дональда Трампа только ждало повода от президента Владимира Зеленского, чтобы начать против него прямую атаку. Как считает политолог Максим Яли, эта атака на главу Украины имеет несколько целей.